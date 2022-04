A Domodossola uno skate park nell'area dello stadio Curotti

Nell'ultimo consiglio comunale c'è stato l'annuncio da parte dell'assessore ai lavori pubblici, Franco Falciola, della realizzazione di uno skate park nell'area dello stadio Curotti. Un'opera che ha avuto l'elogio del consigliere di minoranza di Fratelli d'Italia Angelo Tandurella durante a discussione del bilancio.

L'assessore Falciola ha spiegato che è stato approvato dalla giunta il progetto di fattibilità; l'intervento rientra nel programma dei lavori di messa in sicurezza della viabilità, efficientamento energetico delle strade di accesso agli impianti sportivi comunali per i quali è stato assegnato al comune dal Ministero dell'Interno un contributo di 580.000 euro. I contributi assegnati sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza''. Nello specifico, per lo skate park che potrà essere utilizzato anche come pista per bmx biciclette motocross, saranno destinati circa 60 mila euro.

Ha spiegato Falciola: “L'idea è di realizzarlo davanti alle piscine; entro fine anno ci sarà l'appalto. Ancora non sappiamo con esattezza la grandezza del parco. Sicuramente non sarà una struttura per competizioni a livello nazionale, ma comunque sarà un'attrattiva in più in particolare per i giovani nella nostra città”.

E passiamo al bilancio di previsione del comune. Che pareggia a 36.919.594 e prevede entrate correnti di natura tributaria e contributiva per 11.300.500 euro, entrate da trasferimenti correnti per 2.261.650 euro, entrate extratributarie per 4.805.200 euro ed entrate in conto capitale per 6.798.850 euro. Nel capitolo spesa vi sono spese correnti per 18.272.804, spese in conto capitale per 8.087.150 euro e il rimborso delle quote interessi delle rate di mutuo per 351.440 euro. “Non è previsto per il triennio 2022 -2024 – ha spiegato l'assessore al bilancio Gabriellla Giacomello - il ricorso all'indebitamento. L'avanzo di amministrazione presunto al netto degli accantonamenti obbligatori per legge è di 961.713 euro di cui 114.645 sono destinati agli investimenti e 847.068 è la parte disponibile. L'equilibrio di bilancio di previsione è stato conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione a destinazione libera”.