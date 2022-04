Villa approva il bilancio comunale. Contraria la minoranza

Bilancio di previsione 2022-2024 e programma triennale dei lavori pubblici approvati. Dopo un’ora e mezza di discussione in consiglio comunale, la maggioranza che guida Villadossola ha detto sì al suo bilancio; contraria l’opposizione di ViviAmo Villa e Indipendenza Civica.

Un confronto che è parso risentire dell’arrivo delle prossime elezioni amministrative a Villadossola. Un confronto con critiche, punzecchiature e distinguo sulla politica cittadina e su cosa fare per la città e i villadossolesi. Alla fine il voto.

‘’Abbiamo fatto quanto era possibile fare in una situazione difficile. E’ stato un buon lavoro e siamo soddisfatti’’ ha affermato Marika Quadri, capogruppo di maggioranza al momento del voto.

Critico Francesco Squizzi (ViviAmo Villa): ‘’Aveva detto di voler mettere in sicurezza strutturale il bilancio ma ad oggi si è proceduto con aggiustamenti derivanti da entrate che non avevano carattere di continuità e quindi non strutturali. Ci sono voci d’entrata che verranno a mancare dal prossimo anno e di dovranno reperire almeno 206 mila euro e anche la parte capitale sarà diminuirà di 130 mila perché verranno a mancare gli introiti della gestione della discarica Syndial. Il disavanzo del centro culturale è cresciuto, il a oltre 60 mila euro. Il bando per l’illuminazione era pronto nel 2018, i costi sono cresciuti e il miglioramento non è mai avvenuto. C’è stata scarsa attenzione di problemi della salute e dell’assistenza-. Non mancano i problemi del personale e lo dimostra la scarsa presenza di vigili in strada. Mentre non c’è stato alcun impegno nel recuperarlo stabile di via Boldrini’’. Questo dopo essersi dilungato su diversi problemi della città.

Il no al bilancio è venuto anche dal gruppo Indipendenza Civica. Sebastiano Mandica ha sottolineato come ormai le entrate ‘’siano sempre calibrate sui trasferimenti dallo Stato, una specie di commissariamento. La Tari e la Tasi sono destinate ad aumentare e le uscite sono molte. Oggi tre plessi scolastici non sono più sostenibili. Abbiamo poi troppi dipendenti comunali per quanto ci possiamo permettere; La Fabbrica era già un problema prima e lo sarà sempre’’.

E’ stato soprattutto l’assessore alle finanze, Stefano Cittadino, a ripercorrere la politica dell’amministrazione Toscani. Ricordando anche che i costi dell’energia sono aumentati, ma che il comune ha fatto bene a rinegoziare i suoi mutui protratti sino al 2033. Ha illustrato le voci di bilancio e fatto notare ‘’come trasporti scolastici e mensa pesino sulle casse comunali’’. Ha anche parlato degli investimenti su viabilità e rimarcato come ‘’questo sia l’ultimo anno che vedrà Syndial versare 130 mila euro per la gestione della collinetta dello sport’’.