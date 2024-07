Ricoverata in rianimazione a Varese la motociclista vittima dell'incidente di Ornavasso

E’ una donna di 35 anni straniera la vittima dell'incidente di oggi a Ornavasso. La giovane classe 1998 era in sella alla sua moto e viaggiava con un amico quando è stata disarcionata dalla sua motocicletta cadendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che vista la gravità delle ferite hanno fatto intervenire anche l'eliambulanza del 118.

La 35enne è stata elitrasportata a Varese dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione.

La superstrada in direzione sud è rimasta chiusa per ore per permettere i soccorsi e i rilievi. Auto e camion sono stati fatti uscire a Mergozzo causando non pochi disagi alla circolazione. Molti camion infatti hanno dovuto ritornare indietro perchè non passavano sotto al ponte di Albo di Mergozzo.