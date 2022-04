Terzo Settore, un bando per aiutare gli enti no profit a fronteggiare la crisi energetica

Un nuovo bando di Fondazione Compagnia di San Paolo a sostegno degli Enti non profit e del Terzo Settore per aiutarli a fronteggiare le conseguenze della crisi energetica e per promuovere una strategia di contrasto ai rischi di sostenibilità economica causati dal forte aumento dei costi.

La crisi energetica attuale, determinata da con-cause di natura diversa e dalle tensioni geopolitiche legate ai drammatici eventi del conflitto Ucraina–Russia, sta generando un forte impatto sull’economia e sulle famiglie italiane, con un alto rischio di aumento delle difficoltà e delle diseguaglianze sociali sul territorio, già provato dai mesi della pandemia.

Per fronteggiare questa situazione la Fondazione Compagnia di San Paolo, operando nell’ambito degli obiettivi Cultura, Persone e Pianeta, lancia una specifica iniziativa a sostegno degli Enti non profit e del Terzo Settore finalizzata a fronteggiare l’aumento significativo dei costi energetici degli immobili destinati ad attività di pubblica utilità, al fine di non indebolire il loro ruolo di presidio sociale, ambientale culturale e civico sul territorio.

Con una dotazione complessiva prevista pari a 1.500.000 euro, il bando “Energie per bene” intende intervenire in questa situazione congiunturale delicata e complessa per sostenere gli Enti non profit e del Terzo Settore nell’affrontare l’emergenza energetica in riferimento all’aumento dei costi delle bollette di luce e gas sostenuti direttamente dall’Ente nella stagione invernale 2021-2022, riferiti ad immobili di proprietà o di cui l’Ente è titolare d’uso/concessionario/<wbr></wbr>conduttore in contratti di locazione. Un altro obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza e sensibilità sugli impatti energetici riferiti alla gestione degli spazi e degli immobili da parte degli Enti.

Le iniziative proposte e finanziate dalla call in oggetto trovano già inquadramento nel Piano Strategico 2021-2024 della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per presentare il Nuovo Bando “Energie per bene” la Fondazione Compagnia di San Paolo ha organizzato un webinar di presentazione che si terrà il prossimo 15 aprile alle ore 10 a cui è possibile registrarsi a questo link.

Per leggere il testo completo del bando visita questo link.