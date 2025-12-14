Nasce Spaceship: Riccardo Maini lancia l’Ep che porta il suo pianoforte nell’universo elettronico

E' uscito il 12 dicembre Spaceship, il nuovo Ep del progetto Orygyn, la collaborazione tra il pianista ossolano Riccardo Maini e il produttore milanese Luca Abbiati. Un lavoro che segna una svolta importante nel percorso dell’artista nato a Domodossola nel 1996 e cresciuto in Valle Vigezzo, oggi tra i giovani pianisti più interessanti della scena contemporanea.

Il progetto Orygyn nasce allo studio Chandelier di Milano, dove Maini e Abbiati hanno costruito un sound inedito: un incontro tra pianoforte, elettronica e voci, con una cantante diversa per ciascuna traccia. Spaceship è composto da cinque brani, frutto di un anno di lavoro creativo, mixati da Matteo Asma con il supporto tecnico di Carlo Moretti. Una sesta traccia sarà pubblicata successivamente, come estensione naturale del progetto.

Per Maini si tratta di un nuovo capitolo in una carriera già ricca nonostante la giovane età. Avvicinatosi al pianoforte a soli sette anni, è stato allievo del Maestro Roberto Olzer, figura di spicco della musica jazz. Nel 2022 ha ottenuto il Diploma di Alto Perfezionamento Pianistico alla Rachmaninov Academy di Catania sotto la guida di Violetta Egorova, iniziando parallelamente un’intensa attività concertistica tra festival come Piano City Milano, Naturalmente Pianoforte, Milano Off e Montecatini International Short Film Festival.

Negli ultimi anni ha suonato stabilmente in prestigiose strutture, dall’Hotel Ascona all’Hotel Villa Aminta di Stresa, fino all’Hotel Cristallo Luxury Resort & Spa di Cortina d’Ampezzo. Dopo il suo album Out There, pubblicato per Ema Edition, dal 2023 Maini collabora con la storica etichetta Halidon Music.

Il biennio 2024-2025 lo vede inoltre impegnato alla Tiziano Rossetti International Music Academy di Lugano, dove ha avuto l’opportunità di studiare con maestri di rilievo internazionale e di vincere il 7th Swiss International Music Competition / Composition.

Con Spaceship, però, Maini esplora un territorio nuovo: un sound pensato per volare oltre il confine del pianoforte classico e aprirsi al mondo dell’elettronica moderna.