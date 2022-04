Casinò Online, Poker Cash Games VS Tornei

Sei il tipo di giocatore a cui piace stare seduto in una partita per molto tempo accumulando piccole vittorie, usando le tue abilità di pazienza e autocontrollo per ridurre al minimo le tue perdite mentre aspetti la mano giusta? O sei il tipo di giocatore a cui piace sedersi al tavolo disposto a rischiare tutto per un enorme guadagno? Forse un po' di entrambi, a seconda del tuo umore? I casinò online soddisfano entrambi i gusti.

Quando accedi ad un casinò online per giocare a poker e ti siedi in un cash game, puoi continuare a giocare fino a quando non esaurisci i soldi nel tuo account o decidi di andartene. Quanto tempo rimani dipende da te, ma ci sono alcuni aspetti dei cash games che dovresti tenere a mente prima d'iniziare a giocare.

Oggi scopriremo le differenze tra cash games e tornei, e vedremo anche quale più' si adatta alle tue esigenze.

Analizzare il Gioco

Vale sempre la pena analizzare chi stai affrontando. Dopo aver giocato per un po', ed aver preso note sulle strategie dei giocatori rivali, il tuo obiettivo sarà di utilizzare i loro punti deboli a tuo vantaggio. Prenditi il tempo per esaminare ogni partita avendo ben chiaro in mente il limite di denaro che sei disposto a spendere, per investirlo poi efficacemente contro i giocatori che pensi di poter battere. I giocatori perdono denaro in tutti i modi possibili: chiamando molto presto nelle mani, inseguendo qualsiasi progetto di colore, non riconoscendo quando hanno già perso, e abitualmente, chiamando alla fine della partita con una mano debole semplicemente per vedere la tua. Quando giochi due, quattro, sei euro, quelle piccole scommesse potrebbero non sembrare molto denaro individualmente, ma mettendo insieme le puntate di ogni giocatore, si arriva facilmente a 90 euro o più in circolazione ogni ora. Il tuo lavoro è quello di approfittare degli scivoloni degli altri riducendo al minimo i tuoi.

Quando accedi a un sito, dovresti dare un'occhiata alle informazioni fornite nella lobby. Alcuni siti infatti mostrano il numero di giocatori in una partita ed il valore medio del piatto. Se ad esempio trovi una lobby con una dimensione media del piatto significativamente più grande di altre lobby dello stesso tipo, questo potrebbe indicare la presenza di uno o due maniaci che rilanciano senza controllo, rendendo il gioco molto più costoso da affrontare. Se ti va bene giocare a tavoli ricchi di azione, ed hai la possibilità finanziaria per assorbire alcune battute d'arresto a breve termine, sentiti libero di sederti a quel tavolo. Se invece ti senti a disagio a giocare in piatti che vengono rilanciati ad ogni mano, cerca un altro gioco e aspetta il tuo turno su tavoli virtuali a limiti inferiori.

Infine, ricorda che c'è più di un buon sito di poker là fuori. Se non riesci a trovare la lobby che desideri su un sito, provane un altro.

Formulare strategie

A parte avere abbastanza soldi sul tavolo per chiamare tutte le puntate e rilanciare quelle successive, cosa puoi fare per andare avanti nei giochi cash online?

I giocatori vincenti, in particolare quei giocatori vincenti il cui profitto medio è superiore ad una grande puntata ogni ora, giocano senza avere un obiettivo monetario in mente. La loro strategia è d'impegnare un determinato numero di ore ogni giorno ed accettare il risultato una volta finito il gioco. Al termine della sessione, coloro che adottano questa strategia saranno sempre i favoriti.

Dovresti quindi considerare giocare un determinato numero di ore al giorno. Sapere quando inizierai e smetterai di giocare richiede disciplina e ti aiuta a mantenere un atteggiamento sano nei confronti del gioco d'azzardo.

Giocare nei tornei

Se sei disposto ad esercitare pazienza per trovare un buon gioco e mostrare disciplina, giocare ai cash games è un modo efficiente per guadagnare qualche soldo online. Quando limiti il tuo rischio giocando piccole somme, puoi competere contro giocatori che non hanno l'esperienza o la strategia per salire ai livelli più alti. Certo, ci sono alcuni squali ai bassi livelli, ma statisticamente puoi ottenere un vantaggio sicuro e imparare ad evitare i giocatori esperti. Quello che non trovi nei cash games è l'enorme guadagno per una giornata di lavoro. In un cash game, tre ore di gioco solido contro avversari minori possono farti guadagnare 20 euro all'ora circa, ma 60 euro non sono esattamente soldi che cambiano la vita. No, per ottenere un sacco di soldi devi giocare nei tornei dove da 20 a 2.000 giocatori si siedono insieme e vedono chi vince.

Entrare in un Torneo

L'acquisto di un ingresso in un torneo online sembra un affare semplice: metti giù i tuoi soldi e raccogli le tue fiches. Questo è vero per i tornei più piccoli, ma puoi anche provare a qualificarti per i tornei con quote d'iscrizione elevate, in genere 200 euro o più, vincendo un torneo più piccolo in cui il premio è un ingresso nel torneo più grande. Questi tornei di qualificazione, spesso ti addebitano un decimo della quota d'iscrizione del torneo più grande e regalano un posto, oppure ti addebitano un quinto della quota d'iscrizione del torneo più grande e regalano due posti.

Raggiungere l'obiettivo uno: sopravvivere





Indipendentemente dal tipo di torneo a cui partecipi, avrai delle fiches davanti a te. In un torneo, devi basare ogni decisione sull'impatto che una vittoria o una sconfitta avranno sulle tue possibilità di rimanere nel torneo.

Raggiungere l'obiettivo due: incrementare le tue fiches

Alla fine dovrai aumentare le tue fiches se vuoi vincere un torneo, ma non puoi ottenerle tutte nei primi 10 minuti. E, poiché i tornei aumentano i limiti a cui giochi col passare del tempo, devi vincere denaro per stare al passo con bui e controbui. Come si fa a farlo? Vincendo i piatti, ovviamente, ma potresti non avere sempre le carte migliori con cui lavorare. All'inizio dovresti essere paziente, giocare un gioco solido e aspettare l'opportunità di vincere più soldi possibile dai tuoi avversari. La tua tattica per racimolare il maggior numero di fiches dagli altri giocatori dipende dalla struttura del torneo (limit, pot limit o no limit), da come hai giocato contro quel particolare avversario in passato e se pensi che abbia una mano in grado di batterti.

Raggiungere l'obiettivo tre: farcela

Quando sopravvivi in un torneo abbastanza a lungo da ritrovarti in una posizione in grado di portarti qualche soldo nelle tasche, puoi dire di avercela fatta. Il momento più critico in qualsiasi torneo è spesso quando ti mancano poche posizioni per arrivarci alla cima. Quando rimangono pochi giocatori da eliminare, tutti i tavoli del torneo rimanenti andranno mano nella mano, il che significa che ogni tavolo inizierà una mano e contemporaneamente attenderà che gli altri tavoli completino la loro prima d'iniziarne una nuova.

Quando solo pochi giocatori in più devono essere eliminati prima che tutti i rimanenti siano in the money come si suol dire, e tu hai più fiches di alcuni dei tuoi avversari, puoi spesso raccogliere piatti da loro rilanciando. Rilanciare gli avversari li costringe a decidere se vogliono rischiare di essere eliminati. Molti avversari vorranno garantirsi di ottenere dei soldi dal torneo, specialmente quando sono così vicini a essere pagati, quindi spesso foldano e ti permettono di raccogliere un piatto relativamente piccolo.

Se un altro giocatore rilancia abbastanza da metterti all-in, devi prendere la stessa decisione. Nella maggior parte dei casi va bene foldare, sulla base della premessa che dovresti assicurarti un premio garantito e combattere per migliorare la tua posizione in seguito.