Scommesse sportive, grandi emozioni anche fuori dallo stadio

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si scommette per vincere. O almeno, non solo. Dietro alle scommesse sportive come quelle su https://casinia.com/it/sport/prelive c’è un mondo di appassionati che vogliono vivere le partite da vicino anche quando non possono recarsi allo stadio. È un modo per sostenere la propria squadra del cuore, per divertirsi e magari per portarsi a casa qualche vincita. Oggi infatti con le scommesse online vincere è più semplice e immediato, più piacevole e anche più sicuro.

Lo sport in Italia, dalla tradizione alla Rete

Lo sport fa parte della storia italiana. Un tempo si giocava solo sul campionato di calcio, ai tempi della “schedina della domenica”, e magari sulle corse di cavalli. Via via è gradualmente aumentata l’offerta di eventi sportivi su cui scommettere, con il tennis, la pallavolo, il baseball, il basket e tante altre discipline. Mentre si moltiplicavano anche le modalità di scommessa, nasceva però un modo totalmente nuovo di vivere lo sport: le scommesse sportive arrivano online e ottengono subito il consenso dei fan.

Scommettere online è più facile e intuitivo grazie a interfacce grafiche create appositamente per essere accessibili a tutti, anche ai nuovi utenti. Diventa più semplice anche vincere, dato che le meccaniche di scommessa vengono spiegate con precisione dal casinò online che offre il servizio. E in caso di dubbio c’è sempre la possibilità di contattare il team di assistenza. In più bonus, promozioni, offerte e tornei VIP ampliano il divertimento. Ma come funzionano esattamente le scommesse online?

Come scommettere sullo sport

Le scommesse online oggi comprendono numerosi sport, ma non solo: alcuni siti di scommesse permettono agli utenti di puntare anche sui risultati delle elezioni politiche o su alcune competizioni legate al mondo dello spettacolo, come i reality show. Può quindi capitare di trovare presso lo stesso bookmaker scommesse sui cavalli, sul calcio o sulla pallanuoto, e a fianco scommesse sugli Oscar, sui Grammy Awards o sugli Emmy Awards.

Ancora prima di scegliere su cosa puntare, però, il giocatore deve assicurarsi che il portale sia legittimo. Può leggere il parere di altri utenti, affidarsi a siti e forum di recensioni, e consultare le pagine di supporto per decidere se fidarsi o meno. Va detto che al giorno d’oggi è difficile che i bookmaker illegali sopravvivano a lungo, percià non c’è da preoccuparsi troppo. In generale se un portale di scommesse è famoso, è anche affidabile.

Una volta scelta la piattaforma su cui giocare, si può procedere alla creazione di un account, alla riscossione di eventuali bonus e infine alle scommesse sportive vere e proprie.

Le categorie più apprezzate dagli italiani

Come anticipato, gli italiani sono particolarmente legati al mondo dello sport e a quello del gioco d’azzardo. In mezzo ci sono proprio le scommesse sportive, che infatti attirano ogni anno migliaia di appassionati. Di sicuro però uno sport non vale l’altro, anzi ci sono alcune categorie che vanno per la maggiore:

- nelle scommesse calcistiche si può puntare sul risultato esatto parziale o finale, ma anche sul marcatore, sull’ammonito e su altri parametri;

- nelle scommesse sulle corse di cavalli si punta su un cavallo specifico che vince in gara o è piazzato, o anche su cavalli diversi in più corse;

- nelle scommesse sul tennis le puntate vengono piazzate sul vincitore della partita, dei set intermedi o di alcuni game specifici.

Più recentemente si sono affermate anche le scommesse in-play, cioè dal vivo. Sono particolarmente vantaggiose perché permettono di vedere prima come si sta svolgendo il gioco, in questo modo il giocatore è facilitato nel piazzare una scommessa vincente. La grande varietà di sport e di modalità di scommessa, la praticità del Web e la grande passione che gli italiani hanno per lo sport hanno reso le scommesse sportive un must del gioco online.