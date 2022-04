Ecobonus moto: come funziona l'incentivo

Con la legge di bilancio del 2021 sono stati confermati, anche per quest’anno, gli incentivi moto e scooter 2022. Grazie agli ecobonus sarà possibile ricevere un contributo statale per l’acquisto di veicoli ecologici a due ruote a zero emissioni o a bassissime emissioni in base alla disponibilità dei fondi.

L’importo globalmente finanziato è pari a 20 milioni di euro per il 2022, altri 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il triennio 2024-26: successivamente gli incentivi cesseranno fatta salva la reiterazione del provvedimento.

Il bonus ottenibile sull’acquisto di un nuovo modello a emissioni zero può essere ulteriormente incrementato se al momento dell’acquisto si rottama anche una moto vetusta o altamente inquinante, la fruizione avviene sotto forma di sconto applicato direttamente dal rivenditore. Gli importi coperti dal bonus possono arrivare al 30% del valore del mezzo da acquistare fino a un massimo di € 3.000. In caso di rottamazione la percentuale coperta dal bonus è del 40, fino a un massimo di € 4.000.

L'accesso all’incentivo è condizionato da alcune regole che possono essere così riassunte.

In caso di rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere di categoria L e omologato Euro 1, 2 o 3. Mezzi recenti o con una classe ambientale più alta non possono accedere all’incremento del bonus dovuto alla rottamazione, ma è possibile comunque acquistare una due ruote coperta dal bonus base.

Il veicolo da rottamare deve appartenere alla persona, o a un familiare convivente, che richiede il bonus per l’acquisto del modello ecologico.

I vecchi modelli privi di targa, a qualsiasi titolo, non possono essere utilizzati per il bonus rottamazione.

La categoria di appartenenza del modello da acquistare (L1 - L6) deve essere differente da quella del modello da rottamare.

