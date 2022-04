Impianti aperti al Monte Moro a Macugnaga tutti i fine settimana fino al 1 maggio, per il ponte pasquale fino a martedì 19 aprile dalle 8,30 alle 16,30. La seggiovia del Belvedere per escursioni in montagna sarà operativa questo week end fino a Pasquetta dalle 9 alle 16,30. Per chi vuole camminare in montagna aperta anche la seggiovia di Sagersboden a Formazza.