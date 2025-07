Rapporto sul clima: anche nel Vco il 2024 tra gli anni più caldi e piovosi degli ultimi decenni

Arpa Piemonte ha diffuso il rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente riguardante il clima nel 2024, con un focus particolare sulla regione Piemonte. Per quanto riguarda i dati nazionali, dal report emerge che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, con un aumento della temperatura media di 1,33°C rispetto alla media di riferimento 1991-2020.

In Piemonte, invece, si tratta del quarto anno più caldo dopo il 2022, il 2023 e il 2015 nella distribuzione storica compresa tra il 1958 e il 2024, con una temperatura media annuale più alta di 1,1°C rispetto al periodo di riferimento. Osservando i dati provincia per provincia, emerge che anche nei capoluoghi di provincia dove sono state effettuate le misurazioni le temperature massime, medie e minime sono state superiori al periodo di riferimento: per quanto riguarda Verbania, con i dati raccolti a Pallanza, il valore massimo è stato misurato il 13 agosto. Superiore alla norma anche il numero di notti tropicali (con temperatura minima oltre i 20°C), che a Verbania sono state 31 contro le 25 del periodo di riferimento, mentre le giornate tropicali (con massima oltre i 30°C) sono state ben 64, contro le 38 del periodo 1991-2020. Sono state inoltre registrate 4 ondate di calore. I valori minimi si sono invece registrati a gennaio, con 26 giorni di gelo (temperatura minima sotto lo 0) sono stati solo 26, contro i 35 del trentennio precedente.

Secondo il report, anche le precipitazioni del 2024 in Piemonte sono state superiori alla norma: 1495,7 mm, con un surplus di 466.2 mm, che corrisponde al 45% circa. Il 2024 risulta dunque il secondo anno più piovoso dal 1958. Le precipitazioni sono aumentate in tutti i capoluoghi: a Verbania si è registrato un incremento del 31% rispetto al periodo di riferimento. Il giorno più piovoso è stato il 15 maggio e il valore più elevato registrato in tutta la regione è stato proprio nel capoluogo del Vco con 108,6 mm di pioggia.