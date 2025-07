Conto alla rovescia per la sesta edizione di DomoSchool

Tutto è pronto per la sesta edizione di DomoSchool, la Scuola Internazionale di Matematica e Fisica Alpina di Domodossola. Quest'anno le lezioni e l'intero programma si svolgeranno dal 14 al 18 luglio grazie al sostegno di Fondazione Crt, Comune di Domodossola, Indam - Gnsaga, I.N.F.N - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

L'edizione Domoschool 2025 si intitola "Amplitools: metodi matematici per la fisica delle particelle, la gravitazione e la cosmologia", concentrandosi sulla ricca struttura matematica che emerge dagli integrali di Feynman e dalle ampiezze di scattering in fisica delle particelle e teoria delle stringhe, nonché dagli integrali di Eulero-Mellin e dai relativi sistemi Gkz in matematica.