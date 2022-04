Quando sentiamo parlare di noleggio Clio lungo termine magari ci si drizzano le antenne come si suol dire perché valutiamo che può essere un servizio interessante per le esigenze che abbiamo e soprattutto magari sia la marca che l'azienda ci convince perché già la conosciamo per altri motivi e quindi vogliamo provare questa strada

Infatti spesso si sente parlare di noleggio a lungo termine di auto poi un conto è noleggiare un furgone, un conto è noleggiare una macchina, un conto è noleggiare una berlina oppure un utilitaria perché le tariffe sono diverse e soprattutto i concessionari sono tanti e bisogna trattare con ognuno di essi

Trattare significa poi creare una rata di noleggio e vedere quali servizi includono e soprattutto capire se dell'ammontare della rata corrisponde al budget che abbiamo a disposizione chiaramente non deve mettere in difficoltà il nostro bilancio familiare

Un'altra informazione che sicuramente ci sarà utile è capire come possiamo pagare perché per esempio alcune concessionarie accettano solo la carta di credito e anzi fino a un po' di anni fa tutti facevano così, perché volevano tutelarsi da eventuali mancati pagamenti del cliente o magari multe che prendevano, incidenti che facevano e si sa che quella carta di credito i soldi te li tirano fuori direttamente

Però si era anche capito che non era giusto escludere molte persone che in realtà la carta di credito non ce l'hanno perché non è facile ottenerla ma magari hanno la possibilità comunque di pagare

E per questo motivo alcuni concessionari hanno messo al suo posto diciamo un anticipo e una cauzione da versare Subito all'inizio diciamo che li tutela abbastanza non essendoci più quella modalità di pagamento di cui parlavamo da sopra

Bisogna prendere in considerazione almeno il servizio di noleggio con conducente a lungo termine

Come dicevamo siccome ormai molte persone prendono in considerazione questo servizio Anche perché appunto i costi spesso sono accettabili della rata e poi comunque c'è la possibilità di pagare anche se non si ha la carta di credito, alcune persone che prima manco gli veniva in testa questa possibilità e non la prendevano minimamente in considerazione O almeno vanno a prendere delle informazioni per capirne un po' di più

Di sicuro quello che scopriranno e che all'interno della stessa rata di noleggio base c'è sicuramente l'assicurazione inclusa e anche il bollo e poi bisogna capire quale altri servizi Sono inclusi e quali no è questo dipenderà dal concessionario in questione

Alcune ad esempio includono non solo la manutenzione ordinaria e straordinaria che già non sarebbe poco perché ci toglie un grande peso da dosso, ma addirittura includono un servizio di soccorso stradale 24 ore su 24 ed anche una macchina di cortesia se la nostra ha dei problemi

Mentre altri includono o nella stessa serata o aggiungendo un po' di soldi anche il cambio degli pneumatici che è un qualcosa che può essere molto utile e che ci farà risparmiare altri soldi che se avessimo comprato una macchina che hanno spese.