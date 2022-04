Carenza di medici pediatri nel Vco: Asl impegnata a risolvere il problema

Per ora nessun problema, ma tra qualche mese la carenza di medici pediatri potrebbe creare problemi anche nel Verbano Cusio Ossola.

In queste ore l’Asl del Vco ha reso noto il pensionamento del dottor Diego Luotti, togliendo dall’organico un altro medico per bambini nell’ambito ossolano.

"Al momento non ci saranno problemi - ci spiegano dall’ufficio stampa dell’Asl – perché altri pediatri, anche in Ossola, hanno dei posti disponibili: uno addirittura ha 300 posti liberi. I bambini seguiti da Luotti possono scegliere quindi altri medici pediatri. Possiamo dire che con questo pensionamento non avremo grosse difficoltà".

L’Asl oggi può contare in tutto su 13 pediatri di libera scelta: 5 in Ossola, 5 nel Verbano, 3 nel Cusio.

"Ricordiamo - aggiunge - che il pediatra è obbligatorio da 0 a 6 anni, quindi qualora ci fossero bambini di questa età che devono avere assistenza dal pediatra, i bambini più anziani ancora agganciati al pediatra vengono spostati al medico di medicina generale".

Il problema potrebbe sorgere più avanti, quando altri medici andranno in pensione.

"Se non erro il primo luglio va in pensione un altro pediatra in Ossola - spiegano dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria – e pertanto potrebbero sorgere problemi. Tanto che il nostro servizio del distretto ha già chiesto alla Regione una Zona carente straordinaria. La Regione dunque fa dei bandi per reperire medici per le zone carenti . Se la Regione ce lo riconoscere, pubblica la disponibilità di un posto in Ossola per poter così reperire un medico pediatra".

Un problema, quello dell’assenza di medici, che è una realtà anche per il Vco.

"La carenza dei medici di famiglia c’è. Infatti avevamo riconosciuto 14 posti dalla Regione, ne abbiamo occupati solo 4 a conferma che c’è la criticità a trovare medici. Fortunatamente, con un accordo tra Asl e Ordine dei medici, si è data la possibilità ai medici disponibili ad aumentare il numero dei pazienti sino a 1800. Questo ha permesso fortunatamente in alcune realtà di sopperire al mancato arrivo di medici e al pensionamento".