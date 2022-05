È stato approvato ieri sera, nella seduta del consiglio comunale, con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della minoranza il rendiconto della gestione del 2021 del Comune di Domodossola. Il risultato di amministrazione è di 5.357.183 euro, la quota libera di avanzo di amministrazione è di 1.091.625. Tra i punti in discussione due mozioni del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte", una sull"istituzione del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi e una sulla trasmissione audio sedute del Consiglio Comunale canale YouTube istituzionale".

È stata respinta dalla maggioranza la proposta dell'istituzione comunale dei bambini e dei ragazzi. Secondo la consigliera Maria Elena Gandolfi l'iniziativa sarebbe stata utile per avvicinare i ragazzi alla politica. A spiegare la motivazione contraria è stata la consigliera di maggioranza Miria Sanzone che ha evidenziato che la scuola, a causa delle pandemia , ha vissuto e sta ancora vivendo un periodo difficile e che proporre oggi l'istituzione del consiglio dei ragazzi comporterebbe oneri e impegni non indifferenti per la scuola e per gli uffici comunali già oberati di lavoro. Domo Domani e il Pd e anche Fratelli d'Italia hanno votato a favore. In merito è intervenuto anche il sindaco, il quale ha fatto una riflessione sulla classe politica in generale che dovrebbe dare un esempio migliore. A suo avviso inoltre le iniziative di incontri con i ragazzi devono partire dalla scuola ed ha poi citato esperienze passate e già in programma di incontro e confronto tra i ragazzi e gli amministratori.

Èstata invece accolta la mozione che chiedeva la trasmissione audio delle sedute del consiglio comunale con una variazione del canale istituzionale rispetto alla proposta, anziché you tube è stato scelto pod cast.

All'ordine del giorno anche un'interrogazione sull'iter di affidamento per la gestione del bar di Piazza Ex Carceri presentata da Pd e DomoDomani. L'assessore Franco Falciola ha risposto che la prossima settimana il comune emetterà un nuovo bando. Al precedente era pervenuta un'offerta, mancante della fideiussione. Il nuovo bando avrà le stesse condizioni del precedente. Il consigliere Claudio Miceli ha chiesto sempre a proposito della Piazza ex Carceri che fine avesse fatto la fontana esistente un tempo. L'assessore ha risposto che si è rotta in fase di smontaggio, e che comunque la riqualificazione della piazza non prevedeva la fontana, una scelta compiuta per aver un maggior spazio nella piazza per eventi.

È stato approvato il conto consuntivo dell'Azienda pluriservizi Farmacia comunale con un utile di 680 euro mentre l'utile del negozio farmacia è di 37 mila 675 euro che insieme al contributo del Comune di Domodossola di 168 mila vengono destinati alla copertura di maggiori costi che si sono verificati sui servizi nel dettaglio :141 837 euro per i servizi scolastici , 5.800 euro per il teatro Galletti, 49410 per l'Università della terza età e 7836 per le luminarie. Dalla minoranza un invito a vedere una rimodulazione delle tariffe in particolare dei corsi dell'Unitre. Nel consiglio è stata poi approvata una variazione di bilancio per 200 mila euro per la sistemazione dell'ex casa di riposo di Roggia dei Borghesi dove troveranno posto gli uffici per l'impiego attualmente in piazza stazione e gli uffici dei servizi sociali che sono ospitati ora nella casa di riposo di via Romita. Approvata anche una deroga al piano regolatore per la ristrutturazione da parte di un privato di Villa Seiler con un cambio di destinazione da residenziale a turistico ricettiva.

A chiudere il consiglio un' interpellanza dei gruppi consiliari Partito Democratico e DomoDomani in merito a incidenti automobilistici in via De Gasperi. Gabriele Ricci ha riferito che stando ai dati della polizia locale in quel punto nel 2021 si sono verificati tre incidenti. Il ripetersi di episodi di questo tipo secondo il Pd non è dovuto alla casualità, ma alla scarsa visibilità per chi esce dagli stop ; i due gruppi politici interpellavano il sindaco sulle azioni che intende intraprendere. Il sindaco ha spiegato di aver sentito il comandante il quale ha riferito che la causa è la velocità e che in quel punto non è possibile la posa di dossi rallentatori a causa dell'impatto acustico. “In quella via -ha detto il sindaco Lucio Pizzi- la situazione è già regolamentata dalla segnaletica con anche la presenza di uno specchio”.