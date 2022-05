Poste Italiane: risultati finanziari del primo trimestre 2022, utile netto cresce del 10.6%

Il Gruppo apre il primo trimestre 2022 con un utile netto in crescita del 10,6% a € 495 milioni e un risultato operativo altrettanto in crescita pari all'11,8%, attestandosi a € 694 milioni, con contributi positivi da servizi assicurativi, servizi finanziari, pagamenti e mobile e una performance resiliente della divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione. Questa solida performance finanziaria apre la strada ad un 2022 di successo, con ricavi in continua crescita, pari all’1,4%, raggiungendo € 3,0 mld.

Matteo Del Fante, AD e DG di Poste Italiane, ha così commentato: “A meno di due mesi di distanza dall’aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo questi risultati rappresentano il primo caposaldo di un 2022 di successo. Il nostro modello di business diversificato continua a produrre ottimi risultati finanziari con l’utile netto pari a € 495 milioni e con la redditività operativa che migliora in tutti i segmenti di business. Dal 2020 abbiamo conseguito una performance costante e in miglioramento: dopo una forte ripresa nel 2021, nel primo trimestre dell'anno continuiamo a crescere in maniera solida, aprendo la strada ad un 2022 di successo. Ciò è stato possibile grazie al duro lavoro di tutte le nostre persone dall’inizio della pandemia, che ha determinato uno spostamento strutturale verso l'alto della nostra traiettoria di crescita. Quest'anno celebriamo i 160 anni di Poste Italiane, un appuntamento storico che testimonia come il nostro patrimonio unico ci abbia sempre permesso di affrontare le sfide e accompagnare il futuro delle nostre comunità. Confermiamo il nostro ruolo di pilastro strategico per l’Italia, attraverso la nostra piattaforma di distribuzione omnicanale. Continuiamo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e confermiamo la nostra ambizione di sostenere lo sviluppo del nostro Paese, d’ora in avanti.”

Poste Italiane nella sola provincia di Biella conta 284 uffici postali, 3 centri di distribuzione, 56 punti poste in partnership con reti terze, uniti ovviamente ai nostri canali digitali (sito e app), affermandosi sempre più come un modello di piattaforma omnicanale senza rivali grazie all’integrazione fra canali fisici e digitali.