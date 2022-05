Lo sviluppo e il successo del mercato delle e-cig: il ruolo dell’innovazione tecnologica

Negli ultimi anni il mercato delle sigarette elettroniche è andato incontro ad una vera e propria scalata al successo. Era prevedibile, considerando che il cosiddetto mondo dello svapo offre molte opportunità, tra cui la possibilità di smettere di fumare senza per questo rinunciare ai classici gesti legati alle sigarette tradizionali. Inoltre, il settore si evolve di continuo, offrendo opzioni sempre più tecnologiche, e in grado di andare incontro a qualsiasi desiderio o esigenza.

La nascita e lo sviluppo del mercato delle e-cig

In molti non sanno che le sigarette elettroniche non sono poi così giovani come potrebbe sembrare. Il primo prototipo di e-cig venne infatti inventato in Cina 20 anni fa, con il brevetto della prima e-cig risalente al 2003, per mano di Hon Lik. L’anno successivo l’azienda di Lik, ovvero la Ruyan, introdusse nel mercato cinese la prima sigaretta elettronica ufficiale. Da lì il successo fu planetario, con uno sviluppo graduale anche in Italia e in Europa.

Nel Belpaese il boom delle sigarette elettroniche è decisamente recente, e risale al 2017. In realtà le e-cig erano arrivate nella Penisola diversi anni prima, con un iniziale successo risalente al 2015. Alla base della vitalità di questo mercato vi è soprattutto il progresso tecnologico, che nel corso degli anni ha permesso ai produttori di sviluppare delle e-cig sempre più hi-tech e sorprendenti. Alcune di queste, sono ormai facilmente reperibili online presso alcuni negozi dedicati appositamente alle sigarette elettroniche, in grado di proporre una serie di modelli con caratteristiche differenti e sempre più innovative.

Per quel che riguarda il mercato a livello globale, poi, va detto che attualmente il settore delle e-cig ha raggiunto vette altissime, raggiungendo un valore di circa 80 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo che sfiora il 18%.

L’impatto delle sigarette elettroniche sull’economia italiana e le prospettive future

Attualmente nel mondo sono 82 milioni circa le persone che hanno scelto di ricorrere alle sigarette elettroniche. Il tutto con un incremento evidente del dato, dovuto anche al boom registrato durante il primo lockdown: ad inizio 2020, infatti, il totale di svapatori non superava una quota di 68 milioni di individui. È chiaro che il ricorso alle sigarette elettroniche sta avendo un impatto notevole sull’economia globale e su quella italiana. Si parla infatti di un mercato già oggi miliardario, in perenne crescita, che propone dunque delle ghiotte opportunità per le aziende che decidono di entrare in questo settore (il che comprende anche quelle tricolori). Il presente è roseo e anche le previsioni lo sono: secondo le stime degli esperti del settore, infatti, entro il 2025 dovrebbe proseguire la crescita con un tasso annuo pari al +17%.

Tra i principali fattori responsabili di tale successo, vi saranno sicuramente, oltre all’aumento dei prezzi delle sigarette tradizionali, anche la crescita numerica della popolazione e il contributo dato dall’innovazione tecnologica, che sembra favorire il mondo dello svapo. Tramite il supporto del digitale, sarà possibile proporre ad un numero sempre più ampio di persone delle nuove e-cig all’avanguardia.