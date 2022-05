Distretto laghi e monti: un video di un minuto per esaltare le bellezze del Vco

Dopo il risultato assembleare positivo e con l’intento di dare nuova spinta al territorio in campo turistico e superare le difficoltá create da Covid, guerra, caro bollette e inflazione, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola (nella foto il lago di Mergozzo), ha diffuso nei giorni scorsi un bel video, della durata di poco meno di un minuto e mezzo, per pubblicizzare il territorio che sorge a cavallo tra le due province del Verbano Cusio Ossola e di Novara.

143 i soci, 158 mila gli euro di capitale sociale deliberato, 94 i Comuni (distribuiti sulle due province), oltre 900 le strutture ricettive per quasi 50 mila posti letto - il 30 per cento delle presenze di tutta la regione Piemonte-, con una permanenza media di 3,5 giorni; Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Francia e Regno Unito le prime cinque presenze straniere in un 2021 segnato dalla mancanza di turisti provenienti da oltre Oceano, a causa delle note restrizioni dovute alla pandemia mondiale. Sono questi i principali numeri del Distretto.

“Ma ora si riparte alla grande – dice il suo presidente Francesco Gaiardelli – e lo facciamo con le condizioni migliori. Quest’anno, finalmente, siamo tornati in presenza alle fiere e alle mostre nazionali e internazionali e a tutti gli eventi che vedono protagonista il nostro territorio, con le sue bellezze. Ci auguriamo di tornare ai numeri pre-Covid – aggiunge Gaiardelli – e ci sono le condizioni perché ciò accada. Il Distretto rappresenta, infatti, la seconda piattaforma per importanza nel territorio piemontese”. Lo stesso numero uno del Distretto mette in luce, infine, come nel Vco e novarese “non ci si annoi mai, perché parliamo di una zona straordinaria esaltata dalla nostra capacità di accoglienza”.