Prolungato a 40 anni l'uso dell'ex ambulatorio di via Boldrini

Diventerà di 40 anni l’uso gratuito dell’ex ambulatorio di via Boldrini, stabile dismesso da anni e in stato di abbandono. La convenzione tra l’Asl Vco e il Comune di Villadossola era di venti anni, ma ora il consiglio comunale ha approvato il comodato d’uso per almeno 40 anni. Questo perché lo stabile dovrebbe diventare un appendice scolastica della vicina scuola media ed elementare ‘Bagnolini’. Uno spazio per ricavare laboratori scolastici per la scuola. Un progetto già avviato dalla precedente amministrazione di centrosinistra e che l’attuale maggioranza Toscani e portare avanti, grazie all’inserimento del progetto nel programma Aree Interne. Un intervento da oltre 850.000 per laboratori linguistico, di informatica, musicale -espressivo teatrale. Per il quale l’amministrazione ha voluto prolungare il contratto di comodato d’uso garantendosi l’utilizzo per un periodo più lungo.

In attesa dei fondi per iniziare la trasformazione di questo immobile che l’Asl ha letteralmente lasciato nel degrado, saranno gli Aib di Villadossola ad intervenire sull’area esterna che oggi si presenta come una zona selvaggia invasa dalla vegetazione.