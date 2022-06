Ex ambulatorio via Boldrini, Pd: “Prendiamo atto che il sindaco ha abbandonato la sua posizione riguardo la proprietà dello stabile”

“Come sosteneva Friedrich Nietzsche 'Bisogna avere buona memoria per poter mantenere le promesse'. Durante il Consiglio Comunale del 30.05.2022 è stato approvato, all’unanimità, il testo della Convenzione con l’ ASL VCO per la messa a disposizione, con un comodato d’uso per quaranta anni dell’edificio, dell’ex Distretto Sanitario di Via Boldrini. Tale struttura, che evidenzia un grave stato d’abbandono, verrà destinato a supporto di attività didattiche della scuola media secondo le indicazioni contenute nel Progetto delle Aree Interne 'Pensare e Fare' , che prevede il recupero dell’area e la destinazione dell’edificio a laboratorio linguistico, di informatica, musicale-espressivo teatrale.

Viene da dire : meglio tardi che mai perché la scelta di oggi nasce da antefatti che è bene conoscere...

Nel verbale del Consiglio Comunale svoltosi in data 11.09.2018, all’interpellanza presentata dai Consiglieri di Viviamo Villa, Bandini e Lepri, per il recupero dell’edificio ( già sede del Distretto Sanitario) in via Boldrini, si legge testualmente:

«Sindaco: Quarto punto all’ordine del giorno: 'Interpellanza presentata dai Consiglieri Leprie e Bandini in merito al recupero ad uso scolastico dell’edificio sito in Via Boldrini n. 4».

Risponde il vice sindaco Romeggio : «...io vi posso dire quello che è il primo pensiero su questa operazione, che mi sembra una cosa abbastanza folle da un punto di vista economico e vorrei che i cittadini ne fossero anche a conoscenza».

E il sindaco Toscani, come si legge alla pagina 16 di EcoRisveglio del 04.10.2018, affermava:

«Abbiamo intavolato incontri con Asl perché vogliamo farci rendere lo stabile. Allora se ne potrà parlare. Se la struttura resta di Asl, non spenderemo tutti quei soldi su quell’edificio».

A distanza di quasi quattro anni, nei quali l’amministrazione Toscani ha ipotizzato di tornare in possesso della palazzina in questione, durante il Consiglio Comunale del 30.05.2022 è stato approvato il testo della Convenzione con l’ASL VCO per la messa a disposizione dell’edificio 'da recuperare'. Giova ricordare che la precedente Amministrazione di VIVIAMOVILLA, per tale incombenza, aveva proposto una Convenzione della durata di venti anni (rinnovabile di altri venti...) in quanto l’allora Direttore dell’ASLVCO non riteneva legittima e opportuna una Convenzione quarantennale.

Prendiamo atto del fatto che il sindaco Toscani abbia abbandonato la sua ferma posizione in merito alla proprietà dello stabile e che finalmente una struttura così centrale possa tornare ad essere a disposizione dello collettività. Inoltre quello che il vice sindaco Romeggio, nel 2018, riteneva 'folle' adesso non lo è più!”

Così in un comunicato stampa il Circolo del Partito Democratico di Villadossola.