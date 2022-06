Frana di Gebbo, saranno posate mercoledì le reti paramassi

‘’Saranno posate mercoledì le reti paramassi sul luogo della frana’’. La conferma arriva da Bruno Stefanetti, sindaco di Varzo. L’intervento dunque permetterà di mettere in sicurezza il versante sovrastante la strada che sale a San Domenico dove giovedì, in frazione Gebbo, sono caduti alcuni massi che hanno ostruito l’arteria.

Ora la strada è aperta a fasce orarie – con un servizio di guardiania - per togliere dall’isolamento di San Domenico, ma occorre metterla in sicurezza.

‘’La parte pericolosa è stata disgaggiata e ripulita – dice Stefanetti – e mercoledì metteremo delle reti speciali che arriveranno dalla Svizzera. E a questo punto quel tratto è sistemato in sicurezza anche perché oltre a san Domenico a monte ci sono persone che la percorrono quotidianamente per andare a lavorare. Abbiamo potuto contare sulla tempestività degli uffici provinciali per metterla in sicurezza e sulla disponibilità del nostro servizio Aib per la guardiania sulla strada’’