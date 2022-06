Come raggiungere le ultime fasi di un torneo di poker online

Il poker online sta aumentando sempre di più di popolarità negli ultimi anni, fin dall’inizio della crisi pandemica nel 2020. Moltissimi giocatori e appassionati si sono immersi completamente in questo mondo, con l’obiettivo di aumentare le proprie skills e avere una notevole forma di intrattenimento.

In questo modo sono anche aumentati di molto gli iscritti ai tornei di poker internazionali e nazionali, permettendo sfide continue tra i migliori giocatori in circolazione e chi ha trovato nel poker una nuova passione. Se sei uno di questi, continua a leggere questo articolo per avere consigli esclusivi che ti aiuteranno a raggiungere le ultime fasi di un torneo di poker online.

I criteri di valutazione dei casinò online includono qualità del catalogo dei giochi, velocità dei pagamenti e convenienza dei bonus offerti dalla piattaforma. Praticamente tutti i siti offrono la possibilità di giocare a poker e allenarsi per partecipare a qualche importante torneo.

I suggerimenti di Daniel Negreanu

I consigli qui riportati sono quelli del campione mondiale Daniel Negreanu originario del Canada, che ha vinto fino a 40 milioni di dollari in tornei di poker: la cifra più alta mai vinta in questo modo. La sua strategia si accompagna anche a una dose di fortuna e tanto allenamento e studio delle regole del poker che è fondamentale in questa disciplina. Uno dei consigli da cui parte è quello di tenere a mente il torneo più che il quantitativo di denaro vinto, poiché può capitare che procedere nel torneo non sia la scelta più remunerativa. Ecco altri suggerimenti del campione.

Parti piano

Nelle prime fasi del torneo l’importante è giocare sicuro, non vincere grandi somme. Accumulare troppe vincite potrebbe essere controproducente per le successive fasi del torneo. Non puoi vincere il torneo in questa fase, ma puoi perdere tutto.

Considera il potenziale della mano

Per lo stesso principio del primo punto, ogni mano va inserita nel contesto del torneo. A seconda delle carte si possono prendere decisioni diverse, che possono condurre a scenari diversi. Se il potenziale è rischioso ma remunerativo, probabilmente non va considerato al principio del torneo.

Sii paziente

Si sa, la pazienza è la virtù dei forti. Essere pazienti ti permetterà di raggiungere grandi obiettivi in un torneo, anche perché ti permetterà di capire meglio che tipo di giocatori stai affrontando e quali sono le strategie riconoscibili.

Proteggi le tue chips

Se ti ritrovi con un importante stack a metà torneo, è il momento di tenertelo stretto. Questo ti potrà dare un vantaggio nei confronti di giocatori con monte più contenuto, senza dimenticare di difenderti dagli altri giocatori nella tua situazione.

Comprendi la tua posizione

L’obiettività è fondamentale in tutte le fasi del torneo. Impara a confrontare la tua posizione con quella dei tuoi competitors per comprendere a che punto del gioco ti trovi. Questo ti darà un grande aiuto anche nella scelta della strategia migliore, che cambia sempre in base al torneo.