Elezioni provinciali, il Pd domese appoggia l'adesione del sindaco Pizzi a Progetto Vco

“I consiglieri comunali Pd di Domodossola salutano con favore l’annunciata adesione del sindaco Pizzi e della sua maggioranza alla lista provinciale, progressista ed antifascista, di “Progetto Vco”, lista che sarà presente alle imminenti elezioni di II grado del prossimo 29 settembre che rinnoveranno la composizione consigliare di questo importante ed ora finanziariamente solido ente locale”. Sono parole di Claudio Miceli ed Ettore Ventrella, rappresentanti del Pd nel consiglio comunale, che esprimono il proprio appoggio all’accordo tra la lista provinciale e il primo cittadino domese.

“Grazie a questa inedita convergenza politico-amministrativa, Domodossola avrà non solo la garanzia di un’adeguata rappresentanza, ma potrà anche diventare il laboratorio di future alleanze a livello locale – proseguono i consiglieri dem -. Ci sembra anche opportuno sottolineare come questa, peraltro non del tutto inattesa, svolta politica dell’amministrazione Pizzi contribuirà anche a rendere ancora più proficuo, costruttivo e propositivo, il serrato confronto dialettico che il nostro gruppo sta già da tempo portando avanti in seno al consiglio comunale e nelle apposite commissioni, sempre nell’esclusivo interesse della città e dei suoi cittadini”.

“Le considerazioni sopra esposte – concludono Miceli e Ventrella - non possono però esimerci dall’auspicare che comunque nella lista “Progetto Vco”, tra i 10 candidati, non sia presente almeno un rappresentante degli amministratori del Pd presenti sul territorio ossolano”.