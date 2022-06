Piemonte, più del 70% degli over 80 ha aderito alla campagna delle quarte dosi di vaccino

L’84,5% dei cittadini piemontesi oltre i 5 anni di età ha concluso il ciclo primario con monodose o doppia dose (il 96,3% di coloro che hanno aderito, ovvero 3,7 milioni su 4,2 di platea complessiva).

Gli immunizzati naturalmente, cioè le persone che non hanno aderito ma hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi, sono 158.000, tra cui 41.000 tra i 5 e gli 11 anni e 39.000 over50.

I non aderenti sono al momento 380.000, tra i quali 121.000 nella fascia tra 5 e gli 11 anni e 106. 000 over50.

Quarte dosi , il Piempnte in testa alla classifica nazionale

Il Piemonte si conferma la prima Regione in Italia (fonte: Covid 19 vaccini open data) per le quarte dosi. Sono oltre 272mila quelle somministrate ad oggi alle platee autorizzate a livello nazionale che hanno maturato i tempi necessari per la quarta dose.

Sono 370mila gli sms di convocazione già inviati dalle Asl: in particolare, quasi 275mila sms sono stati inviati agli over80 ed oltre 95mila ai fragili over 60 con specifiche patologie, ovvero circa il 99% della platea piemontese trasportabile a cui può già essere somministrato il secondo booster in un centro vaccinale.

Proseguono le somministrazioni per i circa 20mila non trasportabili. Tutti coloro che possono già ricevere la quarta dose presso un hub vaccinale hanno già ricevuto una data di convocazione.

Ad oggi la risposta è stata positiva: più del 70% degli over 80 ha aderito (tra coloro che hanno già ricevuto la convocazione). E’ sempre attivo l’accesso diretto per gli over 80 (l’elenco degli hub è sul sito della Regione Piemonte).

In farmacia dal 26 aprile sono state somministrate circa 6500 quarte dosi agli over80. Le prenotazioni sono circa 150.