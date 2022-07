Iveco Trakker qualità di autocarri e camion

Moltissime sono le aziende che ogni giorno trasportano i loro prodotti lungo le strade italiane o anche oltre i confini nazionali. La prima cosa da tenere in considerazione in questi casi, oltre alla qualità di ciò che si produce e si trasporta, dovrà essere anche il mezzo utilizzato per questi spostamenti, un mezzo sicuro, affidabile che possa garantire tutte le condizioni necessarie affinché la consegna avvenga nella maniera migliore possibile. In genere le diverse aziende posseggono mezzi di proprietà ma non è escluso che molte altre possano invece affittare diversi mezzi per i viaggi da intraprendere: qualsiasi soluzione venga scelta bisognerà optare per autoarticolati di un certo livello, nuovi ovviamente ma anche in usato garantito e affidabile.



Tanti modelli da scegliere, stessa qualità ed efficienza

In questo caso allora la scelta potrebbe cadere su Iveco Trakker usati, un nome che rappresenta una garanzia in questo settore e al quale moltissime aziende ricorrono da tanti anni ormai per le diverse attività. Qui avrete la possibilità di scegliere tra numerosissimi modelli che rappresentano il massimo del comfort e della affidabilità Iveco Trakker saprà soddisfare ogni vostra singola esigenza sotto l’aspetto lavorativo ma anche sotto l’aspetto economico con diversi modelli: si potrà scegliere tra gli autocarri ribaltabili e quelli con in pianale o cassone fisso, i camion cisterne e gli autocarri telai, gli autocarri scarrabili e quelli multibenne, i camion con sistema di cavo fino a camion con gru.



Altre caratteristiche utili alla scelta finale dell’autoarticolato

Ecco che allora anche in questo settore l’usato può rivelarsi una scelta azzeccata, questi mezzi infatti garantiscono lo stesso, infatti, una grande affidabilità e sono pronti ad affrontare altri viaggi per altri trasporti o altre attività lavorative. Come abbiamo accennato in precedenza la scelta sarà effettuata tra i tanti modelli a disposizione, a questo vanno aggiunte altre opzioni di scelta come, ad esempio, la totalità dei km effettuati, la configurazione assi, la classe di emissione fino ad arrivare al tipo di carburante. Andiamoli a vedere più da vicino allora questi modelli, se cercate determinate caratteristiche le vostre esigenze potranno essere soddisfatte.



Affidate i vostri spostamenti all’affidabilità e alla sicurezza

Il modello Iveco Trakker 260T50 è un autocarro ribaltabile, del 2015, con un carico di quasi 13.500 kg con un peso a terra di 27 tonnellate, potrà essere vostro a 36.500€. Ancora il modello Iveco 410 8X4 Big-Axle, ancora autocarro ribaltabile, del 2008, con un carico di 18.000 kg e un peso di 32 tonnellate si presenta a 32.800€. L’autocarro con pianale/cassone fisso invece, del 2006, potrete acquistarlo usato ad una cifra pari a 36.740€. Una speciale menzione va fatta per gli autocarri Iveco Magirus 4x4. Ovviamente questi sono soltanto pochissimi esempi rispetto a tutto ciò che potrete trovare e che potrete mettere a disposizione alla vostra azienda o anche ai vostri operari. Scegliete il mezzo che più soddisfi le vostre esigenze di lavoro, affidatevi ad una marca storica e leader in tutto il mondo in questo settore. La sicurezza e l’affidabilità accompagneranno la vostra attività lavorativa.