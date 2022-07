Perché la VPN è oggigiorno tra i programmi più utilizzati dai turisti?

L’associazione fra VPN e turismo non ti sembra così immediata? In questo articolo ti dimostro come per i viaggiatori tale software sia diventato davvero fondamentale.

I motivi sono più di uno, ma possono essere sintetizzati in due parole: sicurezza e libertà. Approfondiremo fra poco i due concetti. Prima però un breve ripasso delle nozioni di base.

Che cos’è una VPN e come funziona?

VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, ovvero rete privata virtuale. Usarla è quanto di più facile tu possa immaginare: scegli il provider migliore per le tue esigenze, scarica VPN e segui i passaggi della configurazione guidata. La domanda focale è però cosa è e a cosa serve tale servizio. Presto detto.

La VPN crea una connessione privata e protetta fra il tuo device e il server virtuale remoto (che potrebbe essere anche all’altro capo del mondo), attraverso un sistema chiamato tunnel crittografico. In questo modo, si ottengono i seguenti vantaggi:

Tutela della privacy online Navigazione anonima attraverso il mascheramento dell’IP personale (sarà visibile solo quello del server remoto) Dati crittografati e quindi illeggibili da terzi Tutela della riservatezza della cronologia della navigazione

In sintesi, la VPN nasconde la tua identità, maschera l’IP, rende non tracciabili le tue attività online e protegge i dati sensibili e le informazioni personali.

Tutto ciò torna estremamente utile quando si viaggia, come ti spiego qui sotto.

Perché chi viaggia ha bisogno di una VPN?

Viaggiare con la propria VPN installata sul device usato durante lo spostamento, smartphone e/o tablet, è un’ottima idea. Ecco perché.

Sicurezza nelle connessioni pubbliche

Le reti WiFi (in alberghi, ristoranti e aeroporti) sono un grande vantaggio quando si viaggia, soprattutto all’estero: permettono di connettersi senza costi e di compiere operazioni come prenotazioni e pagamenti.

Il rovescio della medaglia è che le reti pubbliche sono tra i bersagli preferiti degli hacker. Un fenomeno quello della criminalità informatica in netto aumento. La VPN, con il sistema della crittografia dei dati, mantiene al sicuro le informazioni personali ed evita accessi indesiderati.

Accesso libero ai contenuti

I contenuti di intrattenimento e quelli sportivi sono sottoposti a blocchi geolocalizzati. Il che significa che il più delle volte non potrai seguire all’estero la tua serie Netflix preferita o vedere la partita della tua squadra del cuore.

A meno che tu non provveda a modificare l’IP del device utilizzando un server remoto del tuo provider di VPN.

Risparmio su voli e acquisti

Ho lasciato per ultima un’autentica ‘chicca’ che riguarda la possibilità di accedere a prezzi più economici usando la VPN. Non è infatti un mistero che gli stessi prodotti, compresi i biglietti aerei, abbiano prezzi diversi a seconda del mercato di riferimento.

Il cambio di server permette di navigare da Paesi del mondo diversi e di accedere ad eventuali sconti e promozioni. Ugualmente la VPN ti protegge da possibili rialzi dei prezzi che le aziende online impongono segretamente ai clienti quando vedono che tornano sul loro sito Web. Così si spiega perché un volo che costava 100 dollari poche ore dopo ne costi già 120. Navigare in anonimo con la VPN impedisce tali rincari ingiustificati.