Bonus elettrodomestici 2022: guida completa su come ottenerlo

Tra le importanti agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio compare il Bonus Elettrodomestici 2022, una detrazione che è stata accolta con molto entusiasmo dagli italiani. Per poter usufruire del bonus varato per l’acquisto degli elettrodomestici, è necessario rispettare specifiche condizioni. Questa misura, rientrante nel più ampio Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2022, è un’agevolazione fiscale pensata per il Bonus Casa, che si pone l’obiettivo di garantire la riqualificazione energetica degli ambienti. Lo sconto sull’acquisto degli elettrodomestici può essere utilizzato anche separatamente da quello previsto per i componenti d’arredo. Vediamo nel dettaglio cosa prevede e come è possibile usufruire del Bonus Elettrodomestici 2022 per il tuo prossimo acquisto di elettrodomestici.

Bonus acquisto elettrodomestici: cos’è e cosa prevede

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è un’importante agevolazione che facilita l’acquisto di componenti d’arredo ed elettrodomestici per la casa. Prevista dalla Legge di Bilancio 2022, questa agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.

È stata L’Agenzia dell’Entrate a chiarire, di recente, le diverse possibilità di detrazione concesse dal Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Nello specifico, questa agevolazione prevede uno sconto del 50% sugli acquisti, a patto che siano rispettate specifiche condizioni.

La soglia massima per la spesa prevista dal bonus è di 10.000 € per il 2022 e di 5.000 € per i restanti due anni. Il rimborso è erogato tramite 10 rate annuali.

Per poter usufruire dello sconto è necessario che gli elettrodomestici acquistati rispettino determinate caratteristiche ed assicurino un vero risparmio energetico, scopo principale di questa iniziativa.

Per questo motivo, la detrazione sugli elettrodomestici riguarda solo quelli con classe energetica stabilita dal decreto.

Bonus elettrodomestici: cosa acquistare per usufruire della detrazione

Il bonus può essere richiesto solo per l’acquisto di grandi elettrodomestici, rispondenti alla classe energetica segnalata.

In particolare, è possibile richiedere questa agevolazione nel caso in cui si vogliano comprare:

Lavatrici e asciugatrici

Stufe, condizionatori e deumidificatori

Congelatori e frigoriferi

Forni

Piastre riscaldanti

Radiatori elettrici

Piastre per cottura

In linea generale, il Bonus Elettrodomestici 2022 deve rientrare nelle spese di ristrutturazione della casa, per cui si potrebbe usufruire dello sconto del 50% solo nel caso in cui si proceda con i lavori di riqualifica edilizia.

Per ottenere solo il buono acquisto per gli elettrodomestici, è necessario che i lavori di ristrutturazione siano stati effettuati al massimo l’anno precedente da quello in cui è stata inoltrata la richiesta.

In definitiva, è possibile non acquistare elettrodomestici ed effettuare i lavori di ristrutturazione nello stesso anno, a patto che la manutenzione non ci sia stata oltre i 12 mesi precedenti.

Bonus elettrodomestici 2022: ecco come ottenerlo

Per ottenere il bonus è necessario dimostrare le effettive spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Per questo motivo, il richiedente, ossia colui che ha pagato la manutenzione, deve compilare il Modello 730.

Può ricevere lo sconto, anche qualora avesse deciso di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del reddito.

Il soggetto richiedente è chiamato a dimostrare con abilitazioni o un atto di notorietà che i lavori siano effettivamente stati effettuati e, soprattutto, che la data sia antecedente a quella dell’acquisto dei grandi elettrodomestici.

Solo in questo caso, infatti, avrà la possibilità di usufruire dello sconto del 50% sull’acquisto degli apparecchi elettrici per l’immobile.