Le app gratuite più utilizzate in Italia e cosa dicono di noi

Viviamo in un’epoca in cui lo smartphone non è solo uno strumento per parlare con le persone, ma è il prolungamento di tantissime attività che svolgiamo nel quotidiano. Lo teniamo in mano nei momenti di pausa, mentre siamo in fila, durante una pausa caffè e non lo possiamo fino a pochi minuti prima di coricarsi a letto la sera.

Davanti a tale quadro descrittivo, scoprire quali sono le più popolari app per passatempo 2025 è un modo per definire le abitudini degli italiani. Il mondo delle app, da quelle per visionare video, giocare a blackjack o messaggiare con amici, ci svela abitudini e tendenze: ecco perché vogliamo esplorare quali sono le app gratuite più utilizzate in Italia e lo faremo nei prossimi capitoli.

In che modo gli italiani trascorrono il tempo libero online

L'ascesa del passatempo "smart"

Per molti italiani sostengono che lo smartphone sia il perfetto compagno per affrontare il tempo libero o i momenti morti. Lo usiamo durante uno spostamento sui mezzi pubblici per ascoltare un podcast o la musica che preferiamo, in coda alla posta o mentre ci si trova sul divano viene spontaneo prendere in mano il telefono per restare mentalmente attivi o informati.

Le app non permettono di vivere solo un intrattenimento passivo, ma si usano applicazioni che stimolano la mente, insegnano qualcosa di nuovo o che aiutano a rilassarsi. Esistono tantissimi giochi gratuiti per smartphone di logica, oppure contenuti rilassanti che aiutano a conciliare il sonno. Basta saper scegliere in modo “smart” un tipo di app che sia affine alle proprie necessità

App gratuite e la loro crescente popolarità

Una (se non la prima) tra le ragioni principali del successo delle app popolari 2025 è l’assenza di un costo: sono infatti molto accessibili e gratis! E un omaggio gratuito riesce sempre a rendere più interessante ogni cosa, perché rende immediatamente appetibili queste app.

Scaricare un'app senza costi, che si tratti di social network o piattaforme per notizie di attualità , è un invito irresistibile a provare qualcosa che ci incuriosisce, a prescindere poi dal tipo di applicazione. Un eventuale spesa o costo può essere invece previsto attraverso acquisti in-app, utili poi per sbloccare funzionalità extra, pacchetti di gioco o contenuti premium. Ma ciò non cambia la situazione primaria: vivere un’esperienza appagante che resta gratuita per milioni di utenti.

App di intrattenimento gratuite: cosa guardano e ascoltano gli italiani

RaiPlay e la forza della radiodiffusione pubblica

Tra le principali piattaforme di streaming resta in posizione di dominio RaiPlay, app gratuita per offrire contenuti multimediali agli italiani. Vanta un catalogo che spazia dai telegiornali ai documentari, dalle fiction ai film d'autore, ideale per poter ottenere così il massimo dell'intrattenimento on demand. Programmi come Sanremo, Belve e le fiction più famose targate Rai sono rese disponibili alla portata di pochi clic.

L'accesso è semplice, intuitivo e soprattutto gratuito sia da smartphone, tablet o smart TV.

Spotify Free e le abitudini audio dei giovani italiani

La musica accompagna ogni momento della nostra giornata e per milioni di italiani l'app di riferimento musicale è diventata Spotify. Nella sua versione gratuita, con qualche pubblicità piazzata qua e là tra un brano e l’altro, l'app resta la più usata per ascoltare canzoni o scoprire nuovi podcast.

Dopo il download gratis e l’iscrizione, l'utente può poi sbloccare funzioni aggiuntive con il pagamento di un abbonamento che sblocca la creazione di playlist ed elimina la presenza di pubblicità. Ed è una soluzione particolarmente amata dalla generazione Z che predilige l’ascolto in mobilità di canzoni o programmi specifici.

Prove gratuite alternative

Infine ci preme ricordare che ci sono anche determinate piattaforme, come Audible o YouTube Premium, che offrono periodi di prova gratuiti per testare i servizi offerti senza impegno. Nonostante ciò non possiamo considerarle app gratuite al 100%, perché al termine di questo periodo di prova prevedono necessariamente di sottoscrivere un abbonamento.

Ecco perché non le abbiamo inserite tra i servizi senza spese fisse.

App di gioco che ci tengono incollati

Giochi di puzzle e strategia

Nel mondo dei giochi gratuiti per smartphone sono ancora i puzzle a dominare le scene, seguiti da Sudoku, cruciverba, giochi di parole, rompicapo visivi. È questo ciò che piace davvero agli italiani, sempre alla ricerca di divertimento e stimoli mentali. Si giocano in pochi minuti, sono leggeri ma coinvolgenti, e adatti a tutte le età proprio perché riescono a non essere mai banali.

App per blackjack e il ritorno dei classici giochi di carte

Tra le app da passatempo 2025, spiccano anche quelle dedicate al blackjack, come Blackjack 21 o Blackjackist che hanno la capacità di sviluppare al meglio il fascino di questo gioco da tavolo. E nel farlo aiutano a vivere un mix unico di adrenalina, logica e rapidità al gioco, perché il blackjack non è un gioco di fortuna, ma una sfida mentale. Per questo potrebbe essere importante affidarsi a poche ma semplici strategie per il blackjack che aiutano soprattutto i principianti:

Prova a presupporre sempre che la carta coperta che ha il dealer sia un 10: in questo modo riuscirai a prendere le decisioni migliori;

Se hai in mano 12-14 punti e il dealer mostra un 7, il consiglio è di provare a chiedere carta.

Come vedi bastano poche tecniche mirate per riuscire a trovare la migliore strategia per vincere a blackjack , così da riuscire a prendere decisioni razionali e soprattutto funzionali.

App social e lifestyle: rimanere connessi e informati

Piattaforme di chat e community

In che modo parli oggi con amici e parenti? Te lo diciamo noi: WhatsApp e Telegram sono tra le app gratuite più utilizzate in Italia e questo dice molto sulle nostre abitudini. Sono comode per gestire gruppi di lavoro tra colleghi, per parlare con la famiglia, ma anche per mantenere sempre uniti gruppi di amici. Inoltre è possibile anche usare WhatsApp per effettuare delle videocall ottimizzate, semplici e di facile accesso.

Il tutto senza dimenticare poi funzioni aggiuntive come la condivisione di GIF, videomessaggi e vocali per tenere le persone in totale contatto in qualsiasi momento.

Scoperta locale e benessere

E se lasciamo da parte social e giochi? C’è molto altro ancora da scoprire: pensiamo per esempio a tutte quelle persone che si allenano da app, trovando app di meditazione o programmi fitness completi per integrare anche accessori smart con il cellulare.

Si tratta di un ulteriore approccio per stimolare l’utente e offrirgli tantissimi servizi da usare in un solo posto, ovvero attraverso il proprio smartphone.

Cosa dicono di noi queste app

Una nazione che unisce relax e stimolazione

Abbiamo visto fino a questo punto quali sono le abitudini principali degli italiani che usano la tecnologia per rimanere attivi e socializzare con chi hanno intorno. Ma se controlliamo con maggior attenzione il panorama delle app più usate, notiamo soprattutto che l’obiettivo principale è quello di sentirsi stimolati.

Non ci diverte più fissare un video restando inermi, ma vogliamo provare a interagire direttamente con ciò che si pone davanti a noi. E in questo la tecnologia è un’estensione perfetta del proprio stile di vita, soprattutto per cercare di alimentare la nostra curiosità.

L'ascesa del "micro-intrattenimento"

Viviamo da tempo in un mondo scandito dalla fretta, dalla velocità e dalla frenesia: ecco allora che il micro-intrattenimento è diventato il vero trend preponderante, perché offre contenuti brevi, partite veloci e stimoli immediati. Che si tratti di una partita a blackjack, di un episodio del tuo podcast preferito poco importa: l’obiettivo è sempre quello di riuscire a riempire un momento di pausa. E soprattutto di riuscire a sentirsi stimolati anche nei piccoli ritagli di tempo che abbiamo.

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.