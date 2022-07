Nuovo regolamento per le consulte di frazione domesi

E' stato approvato ieri dal consiglio comunale il nuovo regolamento delle consulte delle frazioni domesi Vagna, Mocogna, Cisore, Montecrestese, Badulerio, Calice, Cappuccina. Si sono astenuti Maria Elena Gandolfi della Lega, Claudio Miceli del Pd e Gabriele Ricci di Domodomani. Le novità principali sono il passaggio da sette a cinque componenti e l'espressione di voto che passa da tre a una preferenza.



Secondo il consigliere di Domodomani Gabriele Ricci, che con Claudio Miceli del Pd si è astenuto, le consulte senza un budget di spesa sono svuotate delle loro funzioni, non hanno un possibile impegno diretto . Anche per Claudio Miceli senza un contributo le consulte rischiano di essere poco operative.

Il sindaco ha replicato che l'impegno economico per gli interventi da parte dell'amministrazione nelle frazioni c'è: “Non possiamo dare la “mancetta” alla consulta. L'organo collabora con l'amministrazione e rappresenta un occhio sui problemi della frazione e in seguito gli interventi ci sono”. Il sindaco ha citato ad esempio la realizzazione del parcheggio della Cappuccina per 50 mila euro e l'intervento in corso sul campo da calcio di Calice per oltre 25 mila euro.