Investimenti finanziari: facciamo il punto sulle opportunità più interessanti del momento

L'attuale scenario legato al mondo degli investimenti finanziari è piuttosto complesso, causa anche il conflitto tra la Russia e l'Ucraina oltre al fatto che i mercati finanziari fossero già tesi dall'inizio del 2022. A causa della guerra molti investitori, in particolare quelli meno esperti nel campo, si sono fatti travolgere dall'emotività ed hanno venduto senza consultare gli esperti del settore e senza nemmeno seguire una precisa strategia.

In questi ultimi tempi si è certamente registrato un crollo dell'azionario ma allo stato attuale si può affermare che il peggio è passato, che i mercati finanziari sono in leggera ma graduale risalita e che per questa ragione è importante fare il punto sulle opportunità più interessanti del momento. Gli esperti ritengono che fondamentale sia la diversificazione con la creazione di un portafoglio bilanciato costituto da 1⁄4 degli investimenti in titoli finanziari a breve scadenza, 1⁄4 in titoli finanziari a media scadenza, 1⁄4 nell'azionario mondiale e il restante 1⁄4 in oro.

Investimenti in azioni: un'ottima opportunità

Diversi analisti finanziari sia italiani che internazionali ritengono che un'ottima strategia sia quella di investire in azioni. Il consiglio rivolto in particolare ai piccoli investitori è quello di fare investimenti in azioni sul medio/lungo termine.

Prima di procedere con l'acquisto delle azioni è bene acquisire almeno le competenze di base relative al funzionamento degli investimenti finanziari. Per farlo è possibile visitare portali specializzati come, ad esempio, migliori-investimenti.com che mettono a disposizione approfondimenti e contenuti validi per supportare l’utente nell’implementazione della corretta strategia di investimento.

Biotech come settore in forte espansione

Un settore che sta diventando sempre più noto agli investitori è quello delle biotecnologie, ambito nei confronti del quale gli analisti del settore finanziario hanno opinioni contrastanti poiché alcuni ritengono sia un settore molto redditizio ed altri ricordano il suo elevato grado di rischio. Diverse grandi aziende stanno investendo ingenti capitali sulle biotecnologie allo scopo di contribuire nella ricerca delle soluzioni a problemi importanti per l'umanità.

Per un piccolo investitore interessato ad investire in questo ambito il consiglio è quello di rivolgersi agli esperti del settore e imitare le loro strategie, studiando come essi si comportano in un dato momento. Esistono diverse piattaforme di investimento attraverso le quali fare attività di copy trading e quindi affidarsi alle strategie di chi conosce il mercato.

Investimenti nei beni rifugio

In un periodo particolare quale è quello che stiamo vivendo molti esperti del settore consigliano di investire nei beni rifugio. Per proteggere i propri investimenti nelle fasi turbolente del mercato molti investitori acquistano beni rifugio ovvero beni il cui valore è intrinseco e pertanto destinato a durare anche quando aumenta l'inflazione o quando il mercato attraversa fasi di crollo.

Gli analisti che non credono in questa strategia, ribattono affermando che il valore di questi assets cresce o rimane stabile durante le fasi difficili di mercato ma non per questo è da ritenersi sicuro. La giusta strategia sarebbe pertanto acquistare questi titoli ma al contempo diversificare il portafoglio per tutelarlo dal rischio di volatilità.

Quali sono le migliori strategie di investimento?

Gli investitori alle prime armi devono imparare quali sono le strategie più adeguate e successivamente creare una strategia personalizzata. Il consiglio è valutare la consistenza del proprio patrimonio iniziale, comprendere quali sono i propri obiettivi e successivamente rivolgersi a degli esperti.

Focalizzarsi sulla formazione è il primo passo per creare una buona strategia di investimento personalizzata. Importante è apprendere le nozioni base degli investimenti finanziari e rimanere costantemente aggiornati sulle variazioni di mercato. Chi si approccia per la prima volta al mondo finanziario deve interiorizzare alcuni concetti come quello di volatilità degli strumenti finanziari acquistati, utile per non farsi trovare impreparati dinanzi ai cambiamenti e per fare una buona diversificazione del proprio portafoglio.