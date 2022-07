“Il diritto al vitalizio dei parlamentari è salvo”

La notizia dello scioglimento delle Camere così come quella precedente delle dimissioni del Primo Ministro di per sé non è una notizia, tanto meno una novità, ma quello che il cittadino percepisce sembrerebbe dimostrare il contrario. La legge stabilisce che, il parlamentare di prima nomina per maturare il diritto al vitalizio deve svolgere la sua carica pro-tempore in 4 anni , 6 mesi e 1 giorno così da poter percepire una rendita al compimento dei sessant'anni di età. Giusto, posizione legittima, avendo versato la somma di 50.000/00 di contributi (ricordo che tale somma è possibile grazie al lauto compenso mensile da parlamentare). Quello che non tollero e forse non dovrebbe tollerare nessuno è che la data delle elezioni ruoterebbe attorno al 25 settembre 2022, il giorno dopo la scadenza naturale della legislatura, ma il grande gioco di prestigio che non svela il trucco si cela proprio all'interno della legge stessa: il parlamentare uscente resta in carica fino alla prima seduta del Parlamento successivo, a conti fatti avverrà ad ottobre. Tanto abili a parlare di diritti, a sventolare bandiere di protesta, ma poi restii nelle riforme sociali e strutturali che questo Paese aspetta da decenni. Il diritto al vitalizio è dunque salvo.

Così il consulente politico vicino alla destra e in passato commissario del MSN provinciale Massimo Ficara.