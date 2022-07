Le Gare di Motociclismo e come Scommettere su di esse attraverso i Siti Scommesse Online

Le gare motociclistiche attraggono per la loro spettacolarità e imprevedibilità. Il rombo dei motori, le rivalità personali, la brama di vittoria e l'amarezza delle sconfitte fanno sì che gli appassionati si siedano davanti agli schermi televisivi per seguire da vicino la gara successiva. Molti siti scommesse online accettano scommesse sulle gare di motociclismo ed è possibile scommettere sulle gare di motociclismo prima della partenza e durante il gioco.

Caratteristiche delle corse in moto

I motociclisti competono in diverse discipline. E sono le seguenti:

Speedway (gara su pista con superficie unica);

Motocross (gara su pista con ostacoli);

Enduro (rally, composto da molte tappe e della durata massima di un mese);

Corse in circuito (Superbike e MotoGP).

Le gare si svolgono nella stagione calda, ad eccezione dello speedway, che si svolge anche in inverno su piste ghiacciate. In ogni caso, gli scommettitori hanno sempre una buona scelta per scommettere sulle corse motociclistiche.

A cosa bisogna prestare attenzione? Innanzitutto, ai risultati ottenuti nelle gare precedenti. Ad esempio, nelle corse su circuito, le gare dei piloti di moto si svolgono secondo un sistema circolare. Cioè, il compito principale dei partecipanti è quello di posizionarsi tra i primi quattro per raggiungere le semifinali o le finali. Pertanto, i favoriti nelle fasi preliminari spesso spendono molti sforzi per passare oltre. Gli scommettitori esperti a volte puntano sui loro rivali con handicap positivi sulla differenza di tempo.

I siti scommesse online non sempre determinano con precisione i favoriti per la gara. È tipica la situazione in cui nelle tappe passate un corridore forte ha mostrato secondi veloci, ma ora la sua moto rotola modestamente senza pretendere di arrivare in alto.

Un altro punto significativo riguarda le regole dei diversi tipi di programma. Esse presentano delle differenze. Per questo è importante conoscerle. Inoltre, all'interno della stessa disciplina, le regole possono differire nei vari tornei a seconda delle preferenze degli organizzatori.

Su cosa scommettere negli sport motoristici

I siti scommesse online offrono diverse opzioni:

Vincitore. Il bookmaker crea una rosa di contendenti per il vincitore della corsa o dell'intera tappa. Lo scommettitore sceglie uno o più corridori. Nelle corse su circuito, è possibile scommettere sul vincitore di un particolare giro.

Handicap in secondi. Scommessa sul vantaggio di un corridore rispetto a un altro in secondi.

Vincitore (1-3 posto). Lo scommettitore punta sul corridore che si è piazzato dal primo al terzo posto.

Chi è più in alto. I siti scommesse online propongono coppie di partecipanti, in cui gli scommettitori devono indovinare chi si posizionerà più in alto alla fine della gara o della competizione.

Sul vincitore e sui medagliati del torneo. Si tratta di scommesse a lungo termine che vengono effettuate prima dell'inizio delle competizioni più importanti.

Selezione e analisi degli eventi

A seconda del prestigio, della difficoltà e delle specificità della competizione, le prestazioni dei partecipanti e i loro risultati sono diversi. Ci sono motociclisti che amano partecipare a rally su tappe con terreni accidentati. In queste competizioni, c'è più estremo, grazie al quale gli atleti catturano l'emozione e danno i migliori risultati.

Ci sono motociclisti che preferiscono solo le gare su circuito. Inoltre, molti sono specializzati in determinati circuiti e trovano i modi migliori per superare le curve, vincendo preziose frazioni di secondo. Gli scommettitori trovano questi specialisti sui singoli circuiti e scommettono su di loro.

È necessario sottolineare diversi tipi di programmi e campionati e scommettere su determinati concorrenti. Le gare dei diversi tornei si svolgono settimanalmente.

Poiché le gare motociclistiche si svolgono all'aperto, il fattore meteorologico ha un impatto significativo. In caso di pioggia, l'aderenza degli pneumatici sulla pista si deteriora. In queste giornate, i risultati inattesi sono più numerosi. Conoscendo le previsioni del tempo, è possibile scommettere sugli sfavoriti a quote elevate.