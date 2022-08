Caratteristiche dei casinò online non AAMS

I casinò senza licenza AAMS sono piattaforme online che accettano giocatori italiani, ma non hanno l'autorizzazione concessa dalla Direzione Generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo. Tuttavia, questo non significa che non sia sicuro scommettere su questi siti.

Sono molti infatti gli stati esteri che consentono ai giocatori italiani di puntare le loro scommesse su casino non AAMS, concedendo licenze a quegli operatori che sono stati scartati dall'ente italiano per le ragioni più svariate.

Sarà importante tenere conto di alcune caratteristiche e dei molti vantaggi che comporta scegliere di iscriversi ad uno di questi casino online stranieri .

Perché scegliere un casino non AAMS

Tra le più interessanti caratteristiche offerte dai casino non AAMS ci sono indubbiamente i bonus di ingresso, a causa della differente tassazione, i gestori di queste piattaforme offrono la possibilità di poter contare su cifre importanti offerte come incentivo di ingresso ai nuovi giocatori. Ma non solo, le offerte comprendenti bonus gratuiti di vario tipo, si ripresentano periodicamente, per esempio in occasione del proprio compleanno o di altre ricorrenze durante l'anno.

I casino non AAMS sono sicuri?

È totalmente sicuro scommettere nei casinò senza una licenza AAMS. Tuttavia, prima di registrarti su queste piattaforme, devi verificare che l'operatore sia autorizzato da rinomate autorità di gioco come Curacao eGaming, Malta Gaming Authority e Gibraltar Regulatory Authority.

Oggi ci sono molti casinò non regolamentati su Internet; che presentano piattaforme molto attraenti e innovative. Ma da nessuna parte mostrano prove di licenza e regolamentazione da parte di un'autorità; che mette a rischio le tue informazioni private e denaro quando giochi su questi siti.

Altre autorità che rilasciano licenze di gioco

Casinò Online a Curaçao

Molti casinò senza licenza sono entrati nel governo di Curaçao dal 1996, poiché dispongono di un sistema affidabile per controllare le diverse attività online; come scommesse sportive, giochi d'azzardo e di abilità.Vale la pena ricordare che Curaçao eGaming funziona attraverso un sistema per concedere permessi e sublicenze. In altre parole, un master licenziatario può concedere in sublicenza i diritti acquisiti ad altri operatori.

Malta Games Authority

È l'autorità di regolamentazione e licenza più riconosciuta nel settore del gioco online dal 2001. Quindi, se decidi di scommettere in un casinò senza una licenza AAMS che ha il sigillo concesso dalla MGA, puoi stare tranquillo, perché sono molto rigorosi nel concedere i permessi.

Vale la pena notare che le loro procedure per la concessione delle autorizzazioni si basano su un'indagine approfondita del casinò senza licenza e dei giochi offerti. Quindi, per salvaguardare i diritti, tutelare le persone vulnerabili, promuovere un gioco leale e responsabile, svolgono un controllo costante.

Commissione del gioco d'azzardo del Regno Unito

È un'agenzia di regolamentazione in Gran Bretagna che è operativa dal 2005. È incaricata di supervisionare i casinò online e i fornitori di software. Garantire a coloro che scommettono nei casinò senza licenza spagnola, informazioni, correttezza, diritto di reclamo e un ambiente privo di attività illecite.

Inoltre, i casinò online non regolamentati che desiderano ottenere la licenza dalla UK Gambling Commission devono dimostrare solvibilità finanziaria, assenza di precedenti penali, integrità, capacità di annullare i premi e competenza a fornire tutti i servizi offerti.