Malore in baita, intervento notturno all’Alpe Drocaccia FOTO

Ieri sera, intorno alle 20:30, la stazione di Macugnaga è stata allertata per un intervento urgente in una baita nella zona del Bivacco Alpe Drocaccia. Un uomo, con quattro bypass, accusava un grave malessere.



Data la natura critica della situazione, l’intervento è stato immediatamente valutato come di massima urgenza sanitaria. Tuttavia, la densità della vegetazione e gli ostacoli presenti hanno impedito l’uso dell’elicottero per il volo notturno.



In risposta, sono stati attivati il SAGF e i VVFF, e richiesto il supporto della stazione di Villa. La squadra si è mossa rapidamente verso il target. Anche un sanitario del CNSAS si è diretto da Verbania per stabilizzare l'uomo per il trasporto.



Intorno alle 22:45, il paziente è stato consegnato al medico dell'ambulanza e ricoverato d'urgenza all'ospedale di Domodossola.