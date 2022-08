La Val Formazza attende il passaggio della Sbrinz Route

Giovedì 25 agosto alle 17 la carovana della Sbrinz Route, partita da Lucerna, farà tappa a Riale in Formazza per l’annuale traversata dell’antica via commerciale che univa il centro e il sud dell’Europa.

All'arrivo i someggiatori svizzeri troveranno ad attenderli una festa con mercatino di prodotti locali, hobbisti e artigiani. La carovana ripartirà la mattina seguente alla volta di Valdo dove arriverà intorno alle 9,30 presso l’area feste.

Durante le tappe si potrà acquistare direttamente il formaggio Sbrinz trasportato a dorso di mulo dai mercanti svizzeri.