Bannio, tutto pronto per la festa della Milizia Tradizionale

È in programma per domenica 3 agosto la festa storica della Milizia Tradizionale di Bannio, che quest’anno celebra 403 anni.

La giornata di festeggiamenti si apre alle 6.00 con la messa celebrata nel Santuario. Alle 8.00 l’adunata della Milizia e alle 9.00 la messa militare con discesa del simulacro e processione al Santuario. Alle 15.30 la celebrazione dei vespri solenni con processione di ritorno e ascesa del simulacro. Infine, alle 17.00 parata e salve d’onore in piazza. Alle 21.00 una serata in musica con l’orchestra Arcobaleno. Per tutta la giornata sarà attivo un servizio bar.

La storia della Milizia Tradizionale di Bannio, così come tutte quelle della Val d’Ossola, ha origini lontane. Le cosiddette “Milizie delle Terre” furono infatti fondate nei primi anni del XVII secolo dal governatore spagnolo di Milano in guerra contro il Duca di Savoia, con il compito di vigilare su un territorio ricco di giacimenti d’oro, la Valle Anzasca.

A dare origine alle Milizie, nel 1612, fu il marchese Giovanni di Mendoza. Era il 1622 quando Don Pedro de Toledo y Osorio y Colonna, governatore di Milano dopo il Mendoza, si rese protagonista di una guerra con il ducato di Savoia, organizzando la difesa dei territori del ducato confinanti con il Piemonte: le truppe anzaschine furono inviate sulle rive del Sesia a Carpignano, distinguendosi negli scontri con le truppe sabaude. Per questo il 1622 è la data ancora oggi impressa sulla bandiera della Milizia.

Le Milizie sono ancora presenti a Bannio e a Calasca perché alla fine della guerra si erano consacrate alla Madonna divenendo non più gruppi militari attivi, ma guardie d’onore.