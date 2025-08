Malesco, successo per la dodicesima edizione di Pirates of Rock FOTO

È stata una festa di musica, condivisione e grande energia quella che ha animato sabato 2 agosto la Pineta Loana di Malesco per la dodicesima edizione del Pirates Of Rock Festival. Dalle 17.00 fino a notte inoltrata si è tenuto uno degli eventi musicali più attesi dell’estate in Valle Vigezzo.

Un palco ricco di sonorità diverse, tra rock, punk, urban, elettronica e indie, con artisti provenienti da tutta Italia. Una line-up in grado di coinvolgere diverse generazioni: dai giovani The Others, premiati al contest X-Talent al Coachellula 2025, alla carica brit-pop degli Hangovers, dal pungente cantautorato di Bandit all’alt-wave dei còlgate. Non mancano poi il viaggio funk-rock dei Martini Police, l’esplosivo boogie dei Black Ball Boogie e, per concludere, un grande finale elettronico con un dj set firmato Fizzy.

“Il rock è un genere musicale davvero ricco e complesso, con mille sfaccettature che lo rendono unico e affascinante. Pirates Of Rock è il nome della nostra associazione culturale, e la nostra mission si ispira proprio all’anima di questo genere: energica, sfaccettata e inclusiva. Nonostante le difficoltà, rinnoviamo il nostro impegno costantemente nel promuovere e far crescere una scena musicale diversa e innovativa nel territorio. Con passione, lavoriamo per creare opportunità e spazi dedicati agli artisti emergenti, sia locali che non, perché crediamo nel potere della musica di unire e ispirare”, dichiara il presidente dell’associazione Nico Cappini.

Grande partecipazione anche per le aree food & drink, il nuovo glam corner, il photobox e le tante altre attività organizzate per far vivere al pubblico l’esperienza del festival a 360°. Novità di questa edizione l’angolo Social Hub, uno spazio dedicato a brevi interviste, contenuti interattivi e intervalli di musica elettronica con tutti i protagonisti del Pirates Of Rock Festival. Ad inaugurarlo, uno speciale dj set al tramonto promosso da Allediciotto, format aperitivo che sta prendendo piede sulle sponde del lago Maggiore, che ha porta in consolle il dj emergente Teo Falco. Ospite con il loro stand l’associazione D.O.M.O. Donatori Ossolani Midollo Osseo, un incontro virtuoso tra musica e solidarietà che conferma la collaborazione tra le due associazioni. “Siamo molto orgogliosi di aver partecipato anche quest’anno al festival con il nostro stand informativo per perseguire il nostro obiettivo di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali. La nostra è una sinergia vincente e ben collaudata, che ci ha permesso di aumentare il numero di donatori fino a raggiungere i duemila iscritti. La collaborazione continuerà anche in vista di Coachellula 2026, sul quale siamo già al lavoro con numerose novità”, ha dichiarato l’associazione.

Supporto anche a Vco Pride, per la prima volta al festival nel nome della promozione dei diritti, della libertà di espressione e dell’inclusività, valori che la musica sa raccontare e celebrare meglio di chiunque altro. L’organizzazione ringrazia di cuore tutti i partecipanti, le band, i volontari, i partner e la Fondazione Comunitaria Ente Filantropico del Vco per il supporto nella realizzazione di questa edizione.