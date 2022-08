L'ex statale a Paiesco diventa strada comunale

Diventa comunale l’ex tratto di strada statale 337 della Valle Vigezzo all’altezza di Paiesco. Si tratta del vecchio tracciato della statale, un tratto ora disgiunto dalla 337 dopo l’entrata in funzione, anni fa, della galleria di Paiesco. Ora, quel segmento di vecchia strada diventa di proprietà del comune di Trontano.

L’amministrazione Viscardi ha preso atto della delibera del Consiglio Provinciale del 22 aprile scorso con la quale si deliberava di declassificare il tratto della strada ex strada statale 337 della valle Vigezzo in località Paiesco - dalla progressiva Km 7 + 300 alla progressiva 8 + 900 per un totale complessivo di Km 1,600 – e la trasferiva al Comune ossolano.