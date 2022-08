In E-Mtb nel Vco: da San Bernardino all'Eremo di Vercio lungo il sentiero azzurro

L'itinerario di oggi della nostra rubrica è consigliato da E-Bike Valgrande e parte da San Bernardino Verbano per portarci fino all'Eremo di Vercio. È un percorso rivolto ai ciclo-escursionisti più preparati.

Dal punto di noleggio in località Isella si segue la strada provinciale, sulla via per Trobaso, in direzione della frazione Bieno. Dopo la salita su asfalto si giunge ad un incrocio con semaforo, si scende per circa 300 metri e, sulla destra, si prende la Via Europa in direzione di Mergozzo e del sentiero Azzurro. Il sentiero boschivo con suolo sterrato porta al lago omonimo.

Raggiunto il lago si gira a destra in direzione di Fondotoce lunga la pista ciclabile attraversando la Riserva Naturale della foce del fiume Toce seguendo le indicazioni per Montorfano. Alla stazione ferroviaria di Verbania Pallanza, sulla destra si trova la strada asfaltata per raggiungere il piccolo paese. Saliti in vetta si possono visitare le 2 chiese di epoca romanica e il caratteristico centro storico medioevale del paesino, proseguendo si giunge nella località Belvedere, punto panoramico del monte.Si continua poi il percorso scendendo per un breve tratto e riprendendo il Sentiero Azzurro. L’entrata del sentiero si trova sulla sinistra (vedi indicazione cartello).

Durante il tragitto verso Mergozzo è possibile scoprire scorci mozzafiato, come le cascatelle e sorgente del “Munastè”. Raggiunto il paese si attraversano le vie del bellissimo centro storico del borgo verso la frazione di Bracchio, da lì si prende la strada sterrata in direzione del Eremo di Vercio, luogo meravigliosodal quale si gode di una vista panoramica sorprendente sui laghi: Maggiore, Mergozzo, Monate, Varese e D’Orta e la Val Grande. Ripercorrendo il tratto Bracchio-Vercio, si scende verso il Sentiero Azzurro per tornare verso Bieno e da lì al punto di noleggio.

È un giro per esperti che richiede buon allenamento e bagaglio tecnico e comprende un breve tratto nel quale occorre spingere la bici. Include salite con forte pendenza. Il tempo richiesto è di quasi 3 ore per 27,8 km e il dislivello è intorno ai 1000 metri.

Chi desiderasse affrontare il percorso con una visita guidata può contattare l'accompagnatore cicloturistico della regione Piemonte Elena Miccone (al n. +39 340 658 1056 o via social https://www.instagram.com/elenaa_m98/?igshid=YmMyMTA2M2Y= ). Durante l'escursione saprà consigliarvi su come affrontare i tratti più impegnativi tecnicamente, affinché possiate godervi il tour, divertendovi in sicurezza.

Per il sevizio di noleggio di E Bike Val Grande:

https://www.facebook.com/e.bike.val.grande/

https://www.instagram.com/ebike_valgrande/

Segnaliamo inoltre che itinerari e informazioni sui percorsi del Vco sono disponibili anche sul gruppo Facebook e-MTB Verbano Cusio Ossola, nato per condividere la passione per la mountain bike elettrica e promuovere luoghi e sentieri della nostra provincia. Sulla nostra rubrica sono disponibili alcuni percorsi consigliati dal sodalizio.(https://www.facebook.com/groups/EmtbVCO ).