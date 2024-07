Asl Vco, aperture straordinarie del distretto per il cambio del medico di famiglia

In considerazione dell’inizio attività della dottoressa Sonia Bruno e della dottoressa Claudia Filippinetti l’Asl Vco ha previsto l’apertura straordinaria dello sportello del Distretto, sede territoriale di Domodossola. Dal 4 al 12 luglio sarà possibile accedere secondo il seguente calendario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il mercoledì anche dalle ore 13.45 alle ore 15.45.

Le procedure informatiche per il cambiamento del medico di famiglia online attraverso il portale regionale Salutepiemonte.it, sezione “Il mio medico”, al quale è possibile accedere anche dal sito internet aziendale www.aslvco.it - sezione “Servizi online” presente in homepage cliccando su “Cambio medico”, sono in fase di riallineamento sul nuovo ambito territoriale Ossola e si prevede saranno disponibili a partire dal giorno 8 luglio.

Si ricorda che per effettuare il cambio del medico online occorre essere in possesso del codice Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), della Cie - Carta di Identità Elettronica, di registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte, oppure se in possesso di un certificato digitale in formato Cns (es. Ts-Cns). Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.