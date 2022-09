Proseguono i lavori di ammodernamento della linea elettrica Verampio – Pallanzeno

Nell’ambito delle attività di regolare e ordinaria manutenzione dei propri elettrodotti, Terna, gestore della rete elettrica nazionale, sta svolgendo in questi giorni lavori di ammodernamento sulla linea 220 kV Verampio – Pallanzeno, risalente al 1951, nel tratto che attraversa i Comuni di Crodo, Crevoladossola, Trontano, Beura Cardezza.

Tali interventi, svolti in questo caso anche con l’ausilio di elicotteri per il trasporto dei materiali, prevedono la sostituzione della componentistica esistente con quella di ultima generazione e sono fondamentali per garantire la piena efficienza e qualità del servizio di trasmissione dell’energia.

Contestualmente all’attività di rinnovo, Terna sta installando sui conduttori elettrici anche dei dispositivi chiamati antirotazionali che hanno la funzione, soprattutto in zone interessate nei mesi invernali da copiose nevicate, di evitare la formazione dei manicotti di ghiaccio sui conduttori evitando danneggiamenti e interruzioni della fornitura.

I lavori, iniziati il 5 settembre, si concluderanno presumibilmente entro la fine del mese.