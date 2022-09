Per il concerto di Arisa cambia la viabilità in stazione

In vista dell'attesissimo concerto di Arisa in piazza Matteotti a Domodossola che si terrà domenica 18 settembre a conclusione del festival di Domosofia, il Comune di Domo ha approntato una serie di cambi alla viabilità nella zona della stazione ferroviaria.

Dalle 17 alla fine della manifestazione, indicativamente prevista per la 1 di notte, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza Matteotti comprese le intersezioni con via Gramsci e corso Ferraris.

Dalle 20 sarà attivo il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile; il divieto di transito sarà collocato su transenne, in tutta la Piazza Matteotti nella area compresa Via Gramsci, Corso Paolo Ferraris, Via Diaz, Via Prampolini.

Il divieto di transito riguarderà anche i veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto e Taxi.

Il flusso veicolare proveniente da Via Bonomelli sarà deviato a sinistra, in corrispondenza dell'intersezione con Via Diaz.

Il flusso veicolare proveniente da Via Prampolini sarà deviato a destra su Via Bonomelli, con possibilità di accedere, a passo d'uomo, al parcheggio interrato di Piazza Matteotti davanti al Commissariato di Polizia.

Il flusso di traffico proveniente da Via Gramsci, sarà deviato verso Via Cavalieri di Vittorio Veneto, con possibilità di impegnare la rotonda di Piazza Matteotti per invertire il senso di marcia.