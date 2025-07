Domodossola, via Facchinetti chiusa fino ad agosto per il ripristino della pavimentazione

Il comune di Domodossola comunica che, a partire dalle 7.00 di giovedì 3 luglio sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto finale di via Facchinetti, dall’intersezione con via delle Difese fino a via Monte Grappa. La chiusura è necessaria per permettere l’esecuzione di lavori urgenti di ripristino della pavimentazione in pietra ammalorata, per migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada. I lavori si protrarranno indicativamente fino a giovedì 14 agosto.

Queste le indicazioni riguardanti le modifiche alla viabilità: sarà garantita la circolazione per raggiungere il parcheggio coperto di via Facchinetti, mentre per i residenti con autorimesse nel tratto interessato l’accesso sarà consentito da via Ceretti, su cui per questo sarà istituito un doppio senso di circolazione.