Al via i lavori di recupero di villa Cesconi-Renzi

Iniziati a Crevoladossola i primi lavori di riqualificazione di villa Cesconi-Renzi. Lo storico edificio ospiterà i nuovi uffici del Comune ossolano.

“Negli scorsi giorni -segnala l'amministrazione comunale di Crevola- la ditta Tecno Costruzioni di Verbania, ha iniziato il primo lotto di interventi per il recupero funzionale della villa Cesconi-Renzi, sono lavori importanti che valgono circa 600.000 euro che consegneranno alla comunità la prima parte dei nuovi uffici comunali che ospiteranno la nuova sede municipale. Attualmente si sta procedendo al consolidamento dei solai e alla realizzazione di un'intercapedine in terra sul lato nord”.

“La villa -precisa la Giunta Ferroni- attendeva da oltre quarant'anni di essere utilizzata in modo adeguato e questa soluzione è stata uno dei due assi portanti del programma elettorale con cui ci siamo presentati ai cittadini nelle elezioni del 2020, l’altro è il recupero dell’eco mostro dell’ex palazzetto dello sport, che procede senza problemi”.

“Abbiamo assistito ad anni di chiacchiere e abbiamo affrontato una campagna elettorale del 2020 in cui ci hanno contrapposto una serie di idee improbabili ripescate da lontane campagne elettorali ormai dimenticate, idee bislacche che avrebbero portato ancora una volta a non risolvere la questione. Ma ci siamo presentati come l’amministrazione del pragmatismo e del fare e abbiamo messo in campo strategie e idee concrete e lo confermiamo con questo importantissimo risultato che dà grande soddisfazione a tutti noi. Sarà importante aprire appena possibile una prima serie di servizi nell’area, restituendo ai cittadini uno spazio importantissimo da vivere e da utilizzare appieno” conclude l'amministrazione di Crevoladossola.