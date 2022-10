Pronto Soccorso al collasso in Piemonte, Anaao Assomed: "Nessun euro in più sul personale, letti e strutture"

"Il boarding in Pronto Soccorso (ovvero l’attesa da parte del paziente di un posto letto in reparto dopo la decisione di ricovero da parte del medico di PS) è affrontato dalla Regione come se fosse un problema emergenziale, attraverso un documento che ne detta le linee guida e che ne limita la durata massima a 6 ore. Da anni oramai le 6 ore teoriche sono di fatto pari a 3-4-5 giorni, a seconda dell’ospedale, del periodo dell’anno e delle ondate epidemiche. Queste lunghe, pericolose e vergognose attese, spesso in barella, sono conseguenti alla sordità politica alle nostre proposte, che facciamo da tempo e che da tempo cadono nel vuoto". E' la denuncia del sindacato Anaao Assomed, preoccupato per i pronti soccorso al collasso in Piemonte.