Crevola, prosegue la posa della fibra ottica sulla SS33 del Sempione

Proseguono i lavori di posa di un’infrastruttura di fibra ottica sulla statale 33 “del Sempione” nel comune di Crevoladossola.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire da lunedì 10 e fino a venerdì 14 ottobre è prevista la chiusura notturna al traffico della corsia in direzione sud/Milano della galleria ‘Montecrevola’ con deviazione della circolazione sulla viabilità provinciale in prossimità dell’imbocco nord (SP166 e SP71). Nessuna limitazione in direzione del confine di Stato.

La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria notturna 20:00 – 5:00.

Sempre tra il 10 e il 14 ottobre sarà inoltre attivo il senso unico alternato sul vicino viadotto ‘Montecrevola’ (km 128,500), nella fascia oraria 8:00 – 17:00.