Buon successo in Ossola per le giornate del pane nero

Buon successo per la giornata del pane nero in Ossola. In diverse località della valle si è svolta nel fine settimana la due giorni de ‘’Lo pan ner’’, o meglio, detto in dialetto ossolano, ‘’ul pan nègar’’.

Diversi centri dell’Ossola hanno ospitato la manifestazione che, di anno in anno, vede aumentare i consensi e la partecipazione.

Nelle foto due momenti della giornata di domenica. Leprime immagini riguardano la mattinata al forno di Progno a Montescheno, in Valle Antrona; la altre il pomeriggio nella varie frazioni di Montrecrestese.

Oltre al pane nero la giornata è stata l’occasione per la valorizzazione di prodotti locali, sia enogastronomici che di artigiano, con le porte aperte alle vecchie latterie di paese e le visite a torchi e lavatoi, angoli che ancora oggi attirano l’attenzione dei visitatori anche da fuori Ossola.