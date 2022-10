Compagnie di traghetti per la Sardegna: confronta le offerte e scegli la più conveniente!

Sebbene l'estate sia la stagione migliore per partire per la Sardegna, ogni occasione è giusta per passare qualche giorno nella meravigliosa isola sarda. E se spesso i costi degli aerei sono proibitivi, il traghetto può nascondere qualche piacevole sorpresa. L'aspetto fondamentale è organizzare con un certo anticipo il viaggio e soprattutto valutare ogni singola compagnia, essendo diverse quelle che operano sul territorio, confrontandole tra loro e scegliendo la migliore.

Non è infatti scontato che una determinata compagnia sia in assoluto più conveniente delle altre, molto può dipendere dal momento in cui si prenota, dalla stagione, dall'anticipo con il quale si organizza la partenza e da specifiche offerte che possono far risparmiare in modo considerevole. Ecco perché è prioritario effettuare una ricerca su un portale che metta a confronto le varie offerte, dopo aver inserito tutti i campi richiesti.

I porti della Sardegna sono Arbatax, Porto Torres, Cagliari, Santa Teresa di Gallura, Golfo Aranci e Olbia. Naturalmente la scelta della compagnia dipenderà non solo dal prezzo, ma anche dal porto di partenza e da quello di arrivo, perché non tutti i traghetti che partono dall'Italia con destinazione Sardegna toccano i sei porti dell'isola. Le compagnie di traghetti sono Corsica Sardinia Ferries, Tirrenia, Grimaldi Lines, Grandi Navi Veloci e Moby. Ogni settimana sono 182 le tratte che distribuite lungo tutto l'arco della giornata approdano in un porto sardo con la possibilità di trasportare non solo le persone, ma anche moto, auto, camper e autocarri. Tutte le navi sono dotate di ogni comfort, con sale ristoranti comode e spaziose, aree destinate all'intrattenimento per bambini, sale giochi e sale cinema per trascorrere piacevolmente il viaggio.

Corsica Sardinia Ferries

Le partenze per la Sardegna con questa compagnia avvengono da Livorno e Savona ed entrambe approdano a Golfo Aranci. Malgrado sia l'estate, con tre partenze al giorno, la stagione durante la quale la Sardegna è meglio collegata, anche in inverno con due partenze al giorno per la tratta Livorno-Golfo Aranci e con tre partenze settimanali per quella Savona-Golfo Aranci, l'isola è facilmente raggiungibile.

La Corsica Sardinia Ferries collega la Sardegna anche alla Corsica nei porti di Santa Teresa di Gallura e Porto Torres e la Francia con partenze da Porto Torres e Golfo Aranci per Nizza e Tolone. Sono molte le offerte che questa compagnia offre ai propri clienti con promozioni legate ai bambini che viaggiano gratuitamente fino a 4 anni e con uno sconto del 50% per quelli dai 4 ai 12 anni o con sconti fino al 30% legati a particolari tratte.

Tirrenia

Tirrenia parte da Genova e Civitavecchia e arriva ai porti di Porto Torres e Olbia. Le partenze sono giornaliere tutto l'anno. Molte le offerte che Tirrenia offre, dallo sconto del 50% riservato ai bambini da 4 a 12 anni, a quello per le auto, alle partenze intelligenti con tariffe agevolate per chi prenota con largo anticipo.

Grimaldi Lines

La Grimaldi Lines è una delle compagnie meglio collegate con la penisola con partenze da Olbia per Livorno e Civitavecchia, da Porto Torres per Savona e Civitavecchia, da Cagliari per Civitavecchia, Napoli e Palermo, da Arbatax per Civitavecchia. Sconti e tariffe speciali sono dedicate ai bambini e agli over 60 e in alcuni periodi è prevista la promozione della cabina interna senza supplemento.

Grandi Navi Veloci

Grandi Navi Veloci ha traghetti in partenza per la Sardegna da Genova e da Civitavecchia, con il capoluogo ligure che raggiunge Porto Torres e Olbia, quest'ultima collegata anche con la città laziale. Le offerte last minute per la Sardegna sono imperdibili con il 25% di sconto e una particolare promozione dedicata ai camperisti con tariffe agevolate per chi pernotta e soggiorna a bordo del proprio camper per tutta la durata del viaggio.

Moby

La compagnia Moby collega Genova con Olbia e Porto Torres, Livorno, Piombino e Civitavecchia con Olbia e il porto di Bonifacio in Corsica con quello di Santa Teresa di Gallura. Sono previste tariffe agevolate per auto, moto e sconti in caso di partenze intelligenti con prenotazione anticipata.

Confronta e prenota

Cerca il miglior traghetto per la Sardegna tramite il sistema di ricerca online di NetFerry alla pagina https://it.netferry.com/traghetti/per/sardegna. In pochi passaggi sarai in grado di visualizzare le informazioni di cui necessiti tra cui tutte le rotte navali, gli orari, i costi e i tempi di percorrenza delle tratte per la Sardegna.