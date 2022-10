Ritardi e disagi per i lavori sulla SS337, Borghi presenta un'interrogazione al ministro Salvini

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi, questa mattina il Senatore del Partito Democratico ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sullo stato di avanzamento dei lavori della SS337.

“Ho chiesto al Ministro Salvini di intervenire nei confronti di Anas – commenta Borghi – i ritardi sul cantiere della 337 stanno creando disagi notevoli ai nostri lavoratori frontalieri e una incertezza preoccupante, e motivata, nei nostri sindaci.”

“Ho chiesto inoltre di fare chiarezza – continua il Senatore – rispetto all’iter di approvazione del progetto da 100 milioni di euro per la realizzazione della nuova viabilità della 337. Fondi stanziati dal Ministro Delrio per il rilancio della viabilità della Valle Vigezzo e già presenti nel piano di investimenti di Anas ma che ad oggi scontano le lungaggini burocratiche di Anas. Chiederò ai Sindaci del territorio di organizzare un incontro con Anas per definire di concerto con i primi cittadini tempi e modalità di intervento”.