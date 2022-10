Imprese del Vco ammesse al bando regionale bottega-scuola, soddisfazione di Preioni

Cinque delle 112 imprese artigiane ammesse a livello regionale al bando bottega-scuola 2022/2023 sono del Vco. Si tratta dell’Officina Franzini di Domodossola, di Alessandro Manzoni a Piedimulera, di Silvano Valci in Formazza e della Azzini Snc di S. Bernardino Verbano, tutte operanti nel settore del legno, e del Forno shop di Mergozzo, quest’ultimo del comparto alimentari, pasticceria fresca e secca, gelati.

“Anche le cinque aziende del Verbano Cusio Ossola potranno ora ospitare tirocini semestrali di giovani inoccupati/disoccupati con la prospettiva di dar loro un avvenire. Un impegno importante, quello assunto dall’amministrazione piemontese a maggioranza Lega, in grado di avvicinare molti ragazzi e ragazze al mondo del lavoro, garantendo ai migliori di loro una professione futura e di qualità”. Così il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni: “I giovani rappresentano il domani della nostra società e per questo motivo non posso non accogliere con soddisfazione l’ammissione di cinque imprese del Vco al bando promosso per stare a fianco del mondo dell’artigianato. Il fabbisogno di manodopera, soprattutto nelle aree montane come la nostra che conserva intatte tradizioni che arrivano da lontano, è tale da poter considerare questa un’operazione utilissima e di buon senso”.

I giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni inoccupati/disoccupati e con l’obbligo scolastico assolto, possono ora presentare domanda di tirocinio. Tutte le informazioni utili sono pubblicate sul sito della Regione Piemonte.