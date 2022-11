Richiedenti asilo, Vogogna proroga di 3 anni il progetto

Vogogna proseguirà per il triennio 2023-2026 con il progetto di accoglienza dei richiedenti asilo avviato nel 2016. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che rimarca come ‘’la richiesta di prosecuzione potrà essere presentata solo ed esclusivamente previa adesione formale al progetto da parte dei comuni di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Pieve Vergonte’’.

Il Centro Sai (Sistema Accoglienza Integrazione), ricavato in un ex albergo, è gestito dalla cooperativa Versoprobo che opera per conto del Comune.